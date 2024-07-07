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В Індії обвалилася п'ятиповерхівка: щонайменше 7 людей загинули, ще декілька можуть бути під завалами

7 липня, 2024 неділя
08:45
Світ

За даними поліції та рятувальників, щонайменше 7 людей загинули, і є припущення, що декілька опинилися під завалами в штаті Гуджарат на заході Індії в суботу, 7 липня

Зміст

Про це повідомляє CNN.

П'ятиповерхова будівля обвалилася в суботу вдень у місті Сурат, повідомили журналістам у Національних силах реагування на стихійні лиха.

Рятувальники намагаються розчистити уламки після обвалу, сказав заступник комісара поліції міста Раджеш Пармар, додавши, що незрозуміло, скільки людей все ще залишаються заблоковані під завалами.

За його словами, одну жінку вдалося врятувати після 12-годинних пошуків. Причину обвалу ще не встановлено.

  • На шахті "Відродження" в Червоноградському районі, де стався обвал 29 червня, рятувальники завершили пошукові роботи. На шахті поблизу Червонограда загинули 37-річний Андрій Кончук та 36-річний Володимир Макогін
Теги:
Індія
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