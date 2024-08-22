В Індії стався вибух на фармацевтичному заводі: 15 загиблих, є поранені

Про це інформує Reuters.

Вказано, що пожежа виникла на приватному виробничому підприємстві Escientia Advanced Sciences площею понад 16 га. Вибух, через який виникло загоряння, стався під час обідньої перерви на підприємстві. Припускають, що він виник в хімічному реакторі.

За даними поліції, відомо про 15 загиблих людей: кількість може зрости, оскільки рятувальна операція триває. Також відомом про близько 40 постраждалих. Їх госпіталізували до найближчих лікарень. Уряд штату призначив розслідування інциденту.