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В Індії та на Шрі-Ланці через руйнівний циклон "Фенгал" загинули 19 людей

Світлана Кравченко
1 грудня, 2024 неділя
14:32
Світ Індія, циклон "Фенгал"

У неділю, 1 грудня, Індію та Шрі-Ланку накрив сильний циклон "Фенгал", який приніс у країни масштабні опади. Унаслідок стихійного лиха загинули щонайменше 19 людей

Зміст

Про це пише Reuters.

Руйнівний циклон перетнув південне узбережжя Індії з боку Бенгальської затоки 30 листопада, спричинивши повінь у штаті Таміл Наду та регіоні Пудучеррі.

Пудучеррі постраждав від 24-годинної зливи - найсильнішої за останні 30 років, поінформували в Індійському метеорологічному департаменті.

Циклон затопив частину південного міста Ченнай. Польоти з міста були тимчасово зупинені у суботу, однак вранці у неділю відновилися. Через рясні опади у постраждалих регіонах затоплені дороги, а для порятунку людей використовувалися човни.

Як  прозвітували у Центрі з боротьби зі стихійними лихами у Коломбо, на Шрі-Ланці внаслідок циклону "Фенгал" загинули 16 людей, а від злив постраждали 138 944 родини.

  • На початку листопада через сильні зливи, які накрили Іспанію наприкінці жовтня, загинуло щонайменше 217 людей. Надзвичайну ситуацію, зокрема, оголосили в Барселоні.
Теги:
Новини
Індія
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