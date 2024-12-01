В Індії та на Шрі-Ланці через руйнівний циклон "Фенгал" загинули 19 людей
У неділю, 1 грудня, Індію та Шрі-Ланку накрив сильний циклон "Фенгал", який приніс у країни масштабні опади. Унаслідок стихійного лиха загинули щонайменше 19 людей
Про це пише Reuters.
Руйнівний циклон перетнув південне узбережжя Індії з боку Бенгальської затоки 30 листопада, спричинивши повінь у штаті Таміл Наду та регіоні Пудучеррі.
Пудучеррі постраждав від 24-годинної зливи - найсильнішої за останні 30 років, поінформували в Індійському метеорологічному департаменті.
Циклон затопив частину південного міста Ченнай. Польоти з міста були тимчасово зупинені у суботу, однак вранці у неділю відновилися. Через рясні опади у постраждалих регіонах затоплені дороги, а для порятунку людей використовувалися човни.
Як прозвітували у Центрі з боротьби зі стихійними лихами у Коломбо, на Шрі-Ланці внаслідок циклону "Фенгал" загинули 16 людей, а від злив постраждали 138 944 родини.
- На початку листопада через сильні зливи, які накрили Іспанію наприкінці жовтня, загинуло щонайменше 217 людей. Надзвичайну ситуацію, зокрема, оголосили в Барселоні.
- Актуальне
- Важливе