В Індії та на Шрі-Ланці через руйнівний циклон "Фенгал" загинули 19 людей

Про це пише Reuters.

Руйнівний циклон перетнув південне узбережжя Індії з боку Бенгальської затоки 30 листопада, спричинивши повінь у штаті Таміл Наду та регіоні Пудучеррі.

Пудучеррі постраждав від 24-годинної зливи - найсильнішої за останні 30 років, поінформували в Індійському метеорологічному департаменті.

Циклон затопив частину південного міста Ченнай. Польоти з міста були тимчасово зупинені у суботу, однак вранці у неділю відновилися. Через рясні опади у постраждалих регіонах затоплені дороги, а для порятунку людей використовувалися човни.



Як прозвітували у Центрі з боротьби зі стихійними лихами у Коломбо, на Шрі-Ланці внаслідок циклону "Фенгал" загинули 16 людей, а від злив постраждали 138 944 родини.