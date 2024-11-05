Повінь в Іспанії: щонайменше 217 жертв, в аеропорту Барселони перенесли авіарейси, зупинено приміське залізничне сполучення

Про це пише Associated Press.

У виданні зазначили, що мешканці Барселони 4 листопада отримали сповіщення про "екстремальні й тривалі зливи" на південних околицях міста. Також людей закликали триматися якомога далі від струмків і ярів.

Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте заявив про тимчасове зупинення руху всіх приміських поїздів на північному сході Каталонії, де проживає 8 млн людей.

Також, за його словами, через зливи в аеропорту Барселони змінили курс 15 рейсів. До того ж на півдні міста закрили кілька автомагістралей.

Водночас у Валенсії продовжують шукати загиблих у будинках, а також розбиті автомобілі. У МВС країни зазначили, що влада наразі не може оголосити точну кількість зниклих безвісти.

Про зливи в Іспанії

Наприкінці жовтня Іспанію накрила масштабна повінь. Тоді в країні скасували авіарейси й перекрили рух поїздів. У Валенсії десятки людей змушені були провести ніч у вантажівках або легкових автомобілях, на дахах магазинів та автозаправних станцій, на верхівках мостів або в заблокованих машинах на дорозі, поки їх не евакуювали.

На початку листопада стало відомо, що через масштабні повені в Іспанії загинули щонайменше 205 людей, 202 смерті підтвердили лише у східній частині Валенсії.

3 листопада жителі іспанської Валенсії, що постраждала від повеней, закидали брудом короля Іспанії Філіпа VI, королеву Летицію, президента уряду Педро Санчеса, а також очільника громади регіону Карлоса Масона.