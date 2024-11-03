Постраждалі від повені у Валенсії закидали брудом короля й королеву Іспанії та президента уряду Санчеса

Про це повідомляють MARCA та EL CORREO.

Королівська родина та інші посадовці прибули із візитом до Пайпорту, аби оцінити наслідки негоди та поспілкуватися із постраждалими від повені. Втім, розлючені громадяни почали вигукувати образи та кидатися у делегацію палицями, пляшками та багнюкою.

Незважаючи на спроби заспокоїти натовп, агресія посилювалася, і охоронці розкрили парасольки, щоб уникнути ударів. Іспанська кінна гвардія разом із поліцейськими також намагалися організувати кордон, щоб стримати натовп. Проте, багнюка таки влучила в короля Філіпа та королеву Летицію.

Зазначається, що попри це королівська родина намагалася вступити у діалог із громадянами та заспокоїти їх, у той час, як президент уряду Санчес і очільник громади Валенсії Карлос Масон залишили місце сутички.