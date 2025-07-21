В Індонезії загорівся пором із майже 600 пасажирами на борту: загинули 3 людини

Про це пише Bloomberg.

За словами першого адмірала Франкі Пасуна Сіхомбінга, начальника військово-морської бази Манадо, судно KM Barcelona прямувало з островів Талауд до міста Манадо, столиці провінції Північний Сулавесі, коли приблизно опівдні 20 липня на кормі виникла пожежа.

За попередньою інформацією, вогонь охопив судно під час руху, і пасажири були змушені рятуватись у відкритому морі.

Сіхомбінг зазначив, що в рятувальній операції брали участь корабель берегової охорони, шість рятувальних суден і кілька надувних човнів, а також місцеві рибалки, які помітили людей у рятувальних жилетах у воді.

Понад 560 пасажирів вдалося врятувати. Їх доставили на сусідні острови. Крім того, три людини загинули, серед них вагітна жінка.

Хоча за офіційним маніфестом на борту було 295 людей (280 пасажирів і 15 членів екіпажу), фактично на поромі перебували майже 600 осіб. За словами Сіхомбінга, така невідповідність у списках — поширене явище в Індонезії, що ускладнює рятувальні операції.

Загалом пором був розрахований на 600 пасажирів.

???? A tourist ferry carrying 280 passengers is on fire off the coast of Indonesia. People are being forced to jump into the water to save themselves.



At this time, four deaths have been confirmed, but the number is likely to rise. pic.twitter.com/1ajmXc2TvN — Visioner (@visionergeo) July 20, 2025