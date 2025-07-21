В Індонезії загорівся пором із майже 600 пасажирами на борту: загинули 3 людини
В Індонезії внаслідок пожежі на пасажирському поромі загинули троє людей, ще понад 560 вдалося врятувати. Серед загиблих вагітна жінка
Про це пише Bloomberg.
За словами першого адмірала Франкі Пасуна Сіхомбінга, начальника військово-морської бази Манадо, судно KM Barcelona прямувало з островів Талауд до міста Манадо, столиці провінції Північний Сулавесі, коли приблизно опівдні 20 липня на кормі виникла пожежа.
За попередньою інформацією, вогонь охопив судно під час руху, і пасажири були змушені рятуватись у відкритому морі.
Сіхомбінг зазначив, що в рятувальній операції брали участь корабель берегової охорони, шість рятувальних суден і кілька надувних човнів, а також місцеві рибалки, які помітили людей у рятувальних жилетах у воді.
Понад 560 пасажирів вдалося врятувати. Їх доставили на сусідні острови. Крім того, три людини загинули, серед них вагітна жінка.
Хоча за офіційним маніфестом на борту було 295 людей (280 пасажирів і 15 членів екіпажу), фактично на поромі перебували майже 600 осіб. За словами Сіхомбінга, така невідповідність у списках — поширене явище в Індонезії, що ускладнює рятувальні операції.
Загалом пором був розрахований на 600 пасажирів.
- У суботу, 19 липня 2025 року, під час екскурсії по бухті Халонг судно Wonder Sea нахилилося та перекинулося через потужний шторм, унаслідок чого загинуло щонайменше 34 людини.
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