В Ірані заявили, що ведуть переговори зі США на тлі конфлікту на Близькому Сході

Про це повідомляє агентство AFP, передає "Радіо Свобода".

"Ми завжди продовжували наші переговори... і вони ніколи не припинялися", - сказав Багері на пресконференції у Бейруті.

Довідково. Вашингтон і Тегеран не мають дипломатичних відносин після Ісламської революції 1979 року.