В Ірані заявили, що ведуть переговори зі США на тлі конфлікту на Близькому Сході
3 червня виконувач обов’язків міністра закордонних справ Ірану Алі Багері заявив, що його уряд веде переговори зі США в Омані
Про це повідомляє агентство AFP, передає "Радіо Свобода".
"Ми завжди продовжували наші переговори... і вони ніколи не припинялися", - сказав Багері на пресконференції у Бейруті.
Довідково. Вашингтон і Тегеран не мають дипломатичних відносин після Ісламської революції 1979 року.
- Президент Ізраїлю Ісаак Герцог заявив, що європейські лідери насправді не розуміють, яку небезпеку становить Іран на Близькому Сході та за його межами.
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