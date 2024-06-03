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Головна Світ В Ірані заявили, що ведуть переговори зі США на тлі конфлікту на Близькому Сході

В Ірані заявили, що ведуть переговори зі США на тлі конфлікту на Близькому Сході

3 червня, 2024 понедiлок
23:12
Світ Іран

3 червня виконувач обов’язків міністра закордонних справ Ірану Алі Багері заявив, що його уряд веде переговори зі США в Омані

Зміст

Про це повідомляє агентство AFP, передає "Радіо Свобода".

"Ми завжди продовжували наші переговори... і вони ніколи не припинялися", - сказав Багері на пресконференції у Бейруті.

Довідково. Вашингтон і Тегеран не мають дипломатичних відносин після Ісламської революції 1979 року.

  • Президент Ізраїлю Ісаак Герцог заявив, що європейські лідери насправді не розуміють, яку небезпеку становить Іран на Близькому Сході та за його межами.
Теги:
МЗС
Близький Схід
Іран
США
Війна в Ізраїлі
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