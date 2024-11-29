В Ірландії відбувається голосування на дострокових виборах парламенту

Про це інформує The Irish Times.

Сьогодні в країні виборчі дільниці відкрилися о 07:00 та працюватимуть до 22:00. Після закриття дільниць видання опублікує екзитполи з прогнозами результатів голосування.

Зазначено, що цьогоріч право голосу матимуть 3,7 млн громадян - це на 423 тис. більше, ніж у 2023. Також на дострокових парламентських виборах очікується рекордна явка.

24 листопада в Румунії відбувся перший тур голосування на президентських виборах. Всього зареєстровано 18 008 480 виборців. Перемогу здобув антизахідний кандидат Калін Георгеску. Згодом ЦВК Румунії припустила повторне проведення 1-го туру виборів президента, якщо Верховний Суд анулює голосування.





