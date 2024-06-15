В Італії через бійку в парламенті від роботи відсторонили 11 депутатів

Про це інформує il Giornale.

Зазначається, що бійка трапилася під час розгляду законопроєкту про автономію регіонів.

"Рух 5 зірок" виступав проти надання італійським регіонам більшої влади над витратами власних податкових надходжень. За їхніми словами, це потенційно може зчинити розкол між багатшою північчю та біднішим півднем країни.

"Те, що сталося, має бути суворо затавровано президентом. Конфронтація ніколи не повинна переростати у фізичне протистояння, образи та насильство і, відповідно, у шкоду етикету інституції", - наголосив президент палати Лоренцо Фонтана.

Так, за цей інцидент покарання у вигляді відсторонення від роботи на деякий термін отримали 11 депутатів. Найбільше дісталося депутату Ігорю Ієцці - його відсторонили на 15 днів.