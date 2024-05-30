В МЗС України відреагували на антиукраїнські заяви прем'єра Грузії
В українському МЗС засудили недружні щодо України заяви прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе: його слова назвали "перекрученими оцінками подій"
Про це йдеться в заяві на сайті МЗС України.
У відомстві наголосили, що висловлювання прем'єра Грузії щодо України, Революції Гідності та боротьби українського народу за свободу та незалежність є "неприйнятними та обурливими".
"Не Україна, яка захищається, а виключно Росія, яка віроломно напала на нашу землю, відповідальна за тисячі втрачених життів, руйнування українських міст і сіл. Показово, що в згаданій заяві грузинського посадовця слово "Росія" не пролунало жодного разу", - йдеться у повідомленні.
У МЗС заявили, що їм прикро спостерігати за послідовною та постійною "деградацією політичних заяв премʼєра Грузії, які останнім часом вже важко відрізнити від заяв російського керівництва" і вказали, що Росія повинна бути покарана за всі злочини, які протягом останніх десятиліть вчиняла в Україні, Грузії та інших країнах.
"Закликаємо грузинських політиків утриматись від подібних заяв на адресу нашої країни, які вчергове повторюють російські наративи, та використання України у внутрішньополітичній боротьбі в Грузії. Україна буде продовжувати підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії та прагнення грузинського народу до миру, свободи, зміцнення власної державності та звʼязків з іншими вільними країнами світу", - наголосили в МЗС.
- Раніше МЗС України відреагувало на заяви прем'єра Грузії щодо закону про "іноагентів" зазначивши, що русифікація, а не міфічна "українізація", є реальною загрозою для Тбілісі.
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