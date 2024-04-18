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МЗС відреагувало на заяви прем'єра Грузії, що закон про "іноагентів" захистить Тбілісі від "українізації"

18 квітня, 2024 четвер
16:52
Світ Грузія акції протестів

МЗС відреагувало на заяви прем'єра Грузії щодо закону про "іноагентів" зазначивши, що русифікація, а не міфічна "українізація", є реальною загрозою для Тбілісі

Про це йдеться в оприлюдненій заяві МЗС України.

У відомстві зазначили, що стурбовані загостренням внутрішньополітичної ситуації в Грузії у зв’язку із розглядом проєкту.

Українська сторона закликає всі зацікавлені сторони поважати право громадян Грузії на мирний протест і шукати вирішення ситуації шляхом конструктивного діалогу.

Водночас у МЗС підкреслили, що останні коментарі Кобахідзе викликають обурення. Грузинський прем’єр сказав, що законопроєкт про "іноагентів" покликаний захистити Грузію від "українізації".

"Русифікація, а не міфічна "українізація", є реальною загрозою для Грузії. Україна зацікавлена у мирній та дружній атмосфері у Грузії, завжди рішуче підтримувала і продовжує підтримувати її суверенітет та територіальну цілісність", – йдеться у заяві МЗС.

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.

У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".  

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив цей законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року у парламенті Грузії знову ініціювали законопроєкт про "іноземних агентів".

6 квітня повідомлялось, що після повторного ініціювання законопроєкту очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.

9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

Вже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян. 

Проте вже 17 квітня парламент у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів", учасники акції протесту зібрали людний мітинг і вимагають зустрічі з прем'єром.

Теги:
Грузія
МЗС України
акції протестів
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