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В окупованому Севастополі запровадили графіки відключення світла

17 липня, 2024 середа
07:13
Світ електроенергія

У тимчасово окупованому Севастополі запровадили графіки відключення електроенергії через збій у роботі Ростовської АЕС

Зміст

Про це повідомляє так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

Зазначається, що через збій у роботі генеруючого обладнання на Ростовській АЕС, в умовах підвищених навантажень на енергосистему у Севастополі введено тимчасові графіки обмеження споживання.

"У результаті роботи енергетиків обсяг постачання електроенергії Півдня вже відновлено на 500 МВт", - повідомив "губернатор".

За його словами, окуповане місто отримує додаткову енергію з Росії через енергоміст.

"Оскільки нам знизили подачу електроенергії на 40 МВт, то нам теж, відповідно, доводиться запроваджувати обмеження", - пояснив Развожаєв.

  • На півдні Російської Федерації ввели графіки відключень світла через збій у роботі Ростовської атомної електростанції.
Теги:
Крим
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
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