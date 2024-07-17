В окупованому Севастополі запровадили графіки відключення світла

Про це повідомляє так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

Зазначається, що через збій у роботі генеруючого обладнання на Ростовській АЕС, в умовах підвищених навантажень на енергосистему у Севастополі введено тимчасові графіки обмеження споживання.

"У результаті роботи енергетиків обсяг постачання електроенергії Півдня вже відновлено на 500 МВт", - повідомив "губернатор".

За його словами, окуповане місто отримує додаткову енергію з Росії через енергоміст.

"Оскільки нам знизили подачу електроенергії на 40 МВт, то нам теж, відповідно, доводиться запроваджувати обмеження", - пояснив Развожаєв.