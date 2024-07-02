В ООН вимагають у Росії припинити глушити GPS-звʼязок

Про це пише Reuters з посиланням на відповідний документ, опублікований 1 липня.

Зазначається, що минулого тижня орган ООН розглянув низку скарг від України, Франції, Нідерландів, Швеції та Люксембургу щодо втручання у супутникові системи за кілька минулих місяців. Рада висловила серйозне занепокоєння у зв’язку з використанням сигналів для створення навмисних перешкод.

Країни вказали на постійні перебої у роботі супутників. Зокрема, РФ глушила сигнали GPS на літаках, що неодноразово ставило під загрозу життя пасажирів та екіпажу, а також спричиняло переривання мовлення дитячих телеканалів, показуючи жорстокі кадри війни РФ проти України.

Згідно із заявою збої в роботі французьких та шведських супутникових мереж, ймовірно, походили від наземних станцій, розташованих у районах Москви, Калінінграда та Павлівки. Союз закликав Росію негайно припинити ворожі дії та розслідувати інциденти.

Також повідомляється, що у березні Росія заглушила сигнал системи глобального позиціювання (GPS) офіційного літака міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса під час його польоту до Польщі. Відомо, що російська станція для придушення GPS розташована в Калінінградській області - між Польщею і Литвою.

Раніше ми інформували, що тисячі рейсів до та з Великої Британії відчули наслідки глушіння глобальної системи позиціювання (GPS) у регіоні, за чим, ймовірно, стоїть Росія.