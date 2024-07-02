В ООН вимагають у Росії припинити глушити GPS-звʼязок
Орган Організації Об'єднаних націй Міжнародний союз електрозв’язку засудив низку інцидентів із втручанням Росії у супутникові системи європейських країн, закликавши припинити глушити GPS-звʼязок
Про це пише Reuters з посиланням на відповідний документ, опублікований 1 липня.
Зазначається, що минулого тижня орган ООН розглянув низку скарг від України, Франції, Нідерландів, Швеції та Люксембургу щодо втручання у супутникові системи за кілька минулих місяців. Рада висловила серйозне занепокоєння у зв’язку з використанням сигналів для створення навмисних перешкод.
Країни вказали на постійні перебої у роботі супутників. Зокрема, РФ глушила сигнали GPS на літаках, що неодноразово ставило під загрозу життя пасажирів та екіпажу, а також спричиняло переривання мовлення дитячих телеканалів, показуючи жорстокі кадри війни РФ проти України.
Згідно із заявою збої в роботі французьких та шведських супутникових мереж, ймовірно, походили від наземних станцій, розташованих у районах Москви, Калінінграда та Павлівки. Союз закликав Росію негайно припинити ворожі дії та розслідувати інциденти.
Також повідомляється, що у березні Росія заглушила сигнал системи глобального позиціювання (GPS) офіційного літака міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса під час його польоту до Польщі. Відомо, що російська станція для придушення GPS розташована в Калінінградській області - між Польщею і Литвою.
Раніше ми інформували, що тисячі рейсів до та з Великої Британії відчули наслідки глушіння глобальної системи позиціювання (GPS) у регіоні, за чим, ймовірно, стоїть Росія.
- Також нещодавно стало відомо, що у період із січня по квітень 2024 року більш ніж кожен четвертий транспортний рейс військової авіації Великої Британії над Європою зазнав перешкод через блокування Росією GPS.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.37 Купівля 40.37Продаж 40.9
- EUR Купівля 43.35Продаж 44.1
- Актуальне
- Важливе