Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ В Орбана назвали обурливим рішення мерії Будапешта підсвітити міст у кольори прапора України

В Орбана назвали обурливим рішення мерії Будапешта підсвітити міст у кольори прапора України

Дар'я Куркіна
26 серпня, 2025 вiвторок
20:55
Світ

Представник фракції премʼєр-міністра Віктора Орбана "Фідес" у міській раді Будапешті Бела Радіч назвав обурливим рішення підсвітити до Дня незалежності України міст у кольори її прапора, адже Київ "шантажує" Угорщину

Зміст

Про це пише Hirado.

На прескоференції на Ланцюговому мосту в Будапешті Радіч засудив мера угорської столиці за рішення увімкнути на мосту синьо-жовту ілюмінацію до Дня незалежності України.

"Що робить справжній очільник міста, коли його народу загрожує і шантажує інша країна? На думку Гергея Карачоня, відповідь така: потрібно прикрасити в кольори країни, що загрожує, один з найзнаковіших мостів і символів нашої чудової країни", – сказав політик.

Він додав, що "наше серце червоно-біло-зелене, ми працюємо для всіх угорців", а коли "хтось нападає на наш народ і погрожує йому, то потрібно захищати угорців, а не представляти українців".

  • Членкиня національної асамблеї Угорщини Каталіна Чех раніше заявила, що пропаганда РФ стала офіційним наративом Будапешту.
Теги:
Новини
Україна
Угорщина
Віктор Орбан
День Незалежності України
Світ про Україну
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
26 серпня
21:31
Володимир Зеленський
Першими країнами, де застосують норми множинного громадянства, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада, - Зеленський
20:30
Володимир Зеленський
На тижні будуть контакти з Туреччиною та країнами Затоки і Європи, де можуть відбутися переговори з РФ, - Зеленський
20:12
Трамп
"США беруть участь у спробах зупинити війну": Трамп розповів про зброю, яку виготовляє держава для НАТО й України
20:05
OPINION
Ніщо не є ціннішим за життя. Колись, можливо, це зрозуміють
20:04
"Власна Справа": уряд запустив спецумови для підприємців креативної індустрії
19:36
ШІ-асистент, еНотаріат і "Шлях пораненого": Федоров анонсував 6 сервісів у Дії
19:34
Кароль Навроцький
Вето Навроцького вдарить насамперед по українках з дітьми: експерт про те, скільки українців може залишитись без соцдопомоги у Польщі
19:29
Ексклюзив
Точність - до 10 метрів в умовах непрацюючого GPS: Defense Express про американські ракети проєкту ERAM
19:26
Бізнесмен Тищенко хоче укласти угоду із САП, згідно із якою заплатить у 5 разів менше за суму завданих збитків
19:11
Оновлено
Кабмін
Уряд оновив порядок перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років під час воєнного стану
18:50
Ексклюзив
Росіяни готуються до третьої хвилі наступальних дій на Запорізькому напрямку, - Андрющенко
18:28
Ексклюзив
Китай прапор
"Спроба продемонструвати під прапором Китаю об'єднання проти "ненависного Заходу": Огризко про саміт ШОС у Тяньцзіні
18:21
Огляд
польща кордон
Новий виток напруги на кордоні Польщі й Білорусі: що відбувається та чому ситуація загострюється
18:20
Викрадала обручки та особисті речі загиблих військових: на Харківщині затримали співробітницю моргу
18:02
В Естонії впав дрон, поліція припускає, що він український. Міноборони Україну не звинувачує
18:00
OPINION
Єжи Вуйцік
День сорому після Дня Незалежності: інструкція з цинізму
17:57
Кіт Келлог
Посольство США наймало додаткову охорону для Келлога в Києві через "натовп шанувальників", - NYP
17:48
У Києві відкрили протезний центр Human Titans за підтримки мера Берліна
17:31
наручники
Агент ФСБ, який зливав ворогу маршрути ешелонів ЗСУ на Дніпровщині, отримав 15 років вʼязниці
17:23
Оновлено
окупанти, оркі, російські солдати
DeepState заявив про окупацію двох населених пунктів на Дніпровщині, у Генштабі спростували
17:15
Ексклюзив
Путін та президент Ірану Пезешкіан
"Іран звинувачує РФ у зраді, відносини між країнами погіршуються": експерт-міжнародник Семиволос назвав причину
17:10
Умєров і Єрмак прибули у Катар
17:04
Оновлено
на фото Володимир Зеленський з військовими
Зеленський провів нараду з військовими: Сирський заявив про позитивні тенденції на прикордонні Сумщини та Харківщини
16:37
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 71 бій, третину з них - на Покровському напрямку
16:29
У США вбили 23-річну біженку з України: підозрюваного арештували
16:29
Огляд
Від ікони кіно до скандальної участі в московському кінофестивалі: що відомо про Вуді Аллена та інші конфузи з ним
16:00
OPINION
Росіяни активізувались у Серебрянському лісі: як це впливає на ситуацію на Лиманському напрямку
15:56
Shahed-136
Встановлюють комплекс "Панцир": "Атеш" розповів, як росіяни намагаються захистити завод із виробництва "шахедів" в Алабузі
15:52
Анонс
Анатолій Трубін
Ліга чемпіонів: розклад і результати вирішальних матчів відбору
15:34
Україна і Велика Британія обговорили спільне виробництво дронів
15:06
Трамп на даху
Південна Корея побоювалася повтору "моменту Зеленського" під час зустрічі президента Лі Дже Мьона з Трампом в Овальному кабінеті
14:52
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:36
Оновлено
Шахта "Відродження"
Росія обстріляла шахту на Донеччині: один гірник загинув, є поранені
14:35
Сергій Ребров
Ребров обрав склад збірної України для старту відбору ЧС-2026
14:24
На фото: Вуді Аллен на 80-му Венеційському кінофестивалі
Вуді Аллен про виступ на кінофестивалі у Москві: Не вважаю припинення культурного діалогу гарним способом допомогти
14:20
Огляд
Третина учнів залишають школи: чому Польща втрачає українських старшокласників
14:14
В російській Ухті вдруге за півроку загорівся НПЗ
Україна вивела з ладу 17% потужностей нафтопереробки РФ, - Reuters
14:10
Росіяни на Харківщині атакували автівку з гуманітарною допомогою: є постраждалі
14:05
OPINION
Рухи Навроцького: Тепер Польща не головна у Східній Європі
13:44
У Франківську патрульні затримали чоловіка, який перебував у розшуку
У Києві оштрафували за порушення ПДР мобільну вогневу групу: в поліції прояснили ситуацію
Більше новин
