В Орбана назвали обурливим рішення мерії Будапешта підсвітити міст у кольори прапора України
Представник фракції премʼєр-міністра Віктора Орбана "Фідес" у міській раді Будапешті Бела Радіч назвав обурливим рішення підсвітити до Дня незалежності України міст у кольори її прапора, адже Київ "шантажує" Угорщину
Про це пише Hirado.
На прескоференції на Ланцюговому мосту в Будапешті Радіч засудив мера угорської столиці за рішення увімкнути на мосту синьо-жовту ілюмінацію до Дня незалежності України.
"Що робить справжній очільник міста, коли його народу загрожує і шантажує інша країна? На думку Гергея Карачоня, відповідь така: потрібно прикрасити в кольори країни, що загрожує, один з найзнаковіших мостів і символів нашої чудової країни", – сказав політик.
Він додав, що "наше серце червоно-біло-зелене, ми працюємо для всіх угорців", а коли "хтось нападає на наш народ і погрожує йому, то потрібно захищати угорців, а не представляти українців".
- Членкиня національної асамблеї Угорщини Каталіна Чех раніше заявила, що пропаганда РФ стала офіційним наративом Будапешту.
