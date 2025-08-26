В Орбана назвали обурливим рішення мерії Будапешта підсвітити міст у кольори прапора України

Про це пише Hirado.

На прескоференції на Ланцюговому мосту в Будапешті Радіч засудив мера угорської столиці за рішення увімкнути на мосту синьо-жовту ілюмінацію до Дня незалежності України.

"Що робить справжній очільник міста, коли його народу загрожує і шантажує інша країна? На думку Гергея Карачоня, відповідь така: потрібно прикрасити в кольори країни, що загрожує, один з найзнаковіших мостів і символів нашої чудової країни", – сказав політик.

Він додав, що "наше серце червоно-біло-зелене, ми працюємо для всіх угорців", а коли "хтось нападає на наш народ і погрожує йому, то потрібно захищати угорців, а не представляти українців".