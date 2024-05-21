В РФ зріс дефіцит робочої сили: британська розвідка назвала причини

Про це інформує розвідка Британії.

У британському відомстві зазначили, що наразі Росія відчуває дефіцит робочої сили, який стає значною проблемою для деяких секторів економіки. Посилаючись на одне з російських видань, у розвідці Британії вказали, що у 2023 році у РФ був дефіцит на 4,8 мільйона працівників.

"Дефіцит робочої сили принаймні частково спричинений війною Росії в Україні, яка призвела до мобілізації частини працездатного населення та еміграції деяких кваліфікованих фахівців, які намагалися уникнути призову. Нещодавно дефіцит робочої сили посилився через обмеження на працевлаштування мігрантів, запроваджені після терористичного акту ІДІЛ-К у Москві 22 березня 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Розвідники додали, що внаслідок дефіциту робочої сили, група російських парламентарів розглядає можливість внесення змін до трудового кодексу РФ.