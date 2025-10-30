В Угорщині після пожежі на НПЗ розробили законопроєкт на випадок надзвичайної ситуації з постачанням палива

Про це пише Bloomberg.

"Угорщина розробила законопроєкт про кроки, які слід вжити у разі надзвичайної ситуації з постачанням палива, всього через кілька днів після великої пожежі на єдиному нафтопереробному заводі країни", – наголошують у матеріалі.

Проєкт закону визначає "аварійні заправні станції", які регулюються урядом – якщо буде значне порушення поставок палива.

Уряд премʼєр-міністра Віктора Орбана запевняв раніше, що постачання палива до Угорщини забезпечено, незважаючи на те, що нафтогазова компанія MOL Nyrt. не розкривала подробиць впливу пожежі на її нафтопереробному заводі на Дунаї.