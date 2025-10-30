В Угорщині після пожежі на НПЗ розробили законопроєкт на випадок надзвичайної ситуації з постачанням палива
Угорщина розробила законопроєкт із заходами, яких потрібно вжити в разі надзвичайної ситуації з постачанням палива. Його напрацювали після пожежі на НПЗ 21 жовтня
Про це пише Bloomberg.
"Угорщина розробила законопроєкт про кроки, які слід вжити у разі надзвичайної ситуації з постачанням палива, всього через кілька днів після великої пожежі на єдиному нафтопереробному заводі країни", – наголошують у матеріалі.
Проєкт закону визначає "аварійні заправні станції", які регулюються урядом – якщо буде значне порушення поставок палива.
Уряд премʼєр-міністра Віктора Орбана запевняв раніше, що постачання палива до Угорщини забезпечено, незважаючи на те, що нафтогазова компанія MOL Nyrt. не розкривала подробиць впливу пожежі на її нафтопереробному заводі на Дунаї.
- 21 жовтня в Угорщині спалахнула пожежа на Дунайському НПЗ у Сажаломбатті.
