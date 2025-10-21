В Угорщині спалахнула пожежа на заводі, який переробляє російську нафту
Пожежники локалізували масштабну пожежу, яка спалахнула вночі на головному нафтопереробному заводі країни — Дунайському НПЗ у Сажаломбатті
Про це інформує АР, посилаючись на владу та енергетичну компанію MOL.
За інформацією компанії, займання сталося 20 жовтня ввечері у виробничому цеху заводу. Пожежники оперативно прибули на місце й змогли локалізувати вогонь. Причини інциденту поки що встановлюють. За офіційними даними, постраждалих немає.
"Протоколи надзвичайних ситуацій були дотримані, а блоки, які не постраждали від пожежі, поступово відновлюються", — йдеться в заяві MOL, опублікованій на сайті Будапештської фондової біржі.
У компанії додали, що зосереджені на забезпеченні внутрішніх постачань палива та, у разі потреби, готові використати стратегічні резерви Угорщини, щоб уникнути перебоїв на ринку.
Прем’єр-міністр Віктор Орбан повідомив, що особисто обговорював ситуацію з керівництвом MOL і міністром внутрішніх справ. "Постачання палива в Угорщину у безпеці", — запевнив Орбан у соцмережах, зазначивши, що розслідування пожежі триває й буде проведене "якнайретельніше".
Дунайський нафтопереробний завод у Сажаломбатті — єдиний великий НПЗ в Угорщині, який забезпечує більшу частину внутрішніх потреб країни. Підприємство переважно переробляє російську нафту, що надходить трубопроводом "Дружба", що залишається винятком серед країн ЄС, які скоротили імпорт російських енергоносіїв після вторгнення РФ в Україну у 2022 році.
- 15 жовтня лідер угорської опозиції Петер Мадьяр заявив, що Угорщина не відмовиться від російського палива в короткі терміни навіть у разі його перемоги на парламентських виборах.
