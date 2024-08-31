В Угорщині відкрили першу українську школу

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Згідно з повідомленням, відкриття першої української школи стало результатом домовленостей, досягнутих під час візиту премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва в липні цього року.

Ініціатива створення освітнього закладу для українських дітей за кордоном належала президенту України Володимиру Зеленському. Угорська сторона надала повну підтримку проєкту.

Уроки проводитимуться українською мовою з 1 по 12 класи, а програма включатиме вивчення угорської та англійської мов як іноземних. Фінансування навчального закладу здійснюється коштом державного бюджету Угорщини

"Відкриття цієї школи є важливим кроком на шляху розвитку української всесвітньої спільноти. Забезпечення доступу до освіти рідною мовою є пріоритетом для Президента Зеленського та важливою частиною нової комплексної політики МЗС щодо українців за кордоном. Школа в Будапешті не лише сприятиме збереженню української ідентичності, але й допоможе нашим дітям адаптуватися в іноземному середовищі, не втрачаючи свого культурного коріння", - підкреслив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

У церемонії відкриття школи взяли участь голова Закарпатської обласної державної адміністрації Віктор Микита, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина та посол МЗС України з питань світового українства Мар’яна Беца.