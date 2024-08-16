В уряді Литви пропонують розірвати угоди з РФ і Білоруссю про митну співпрацю
Міністерство фінансів Литви пропонує розірвати угоди про митне співробітництво з Росією і Білоруссю, які були підписані майже два десятиліття тому
Про це пише LRT.
У міністерстві вже підготували проєкти постанов уряду, що передбачають розрив угод, повідомляє видання.
За словами представників відомства, від початку повномасштабного російського вторгнення литовська митниця не співпрацювала і не обмінюється інформацією з митними службами РФ та Білорусі.
Проте люди, які мають торговельні відносини з цими країнами, надають митницям і судам документи, видані митними органами РФ і Білорусі, як доказ законності торгівлі та дотримання міжнародних санкцій.
Як пише видання, рішення про розірвання договору з Білоруссю, ще має бути схвалена президентом і Сеймом.
Угоду з Білоруссю про співпрацю в боротьбі з порушеннями митного законодавства підписали у липні 1996 року, а угоду з Росією про співробітництво та взаємну допомогу в галузі митної діяльності - в лютому 1995 року.
- У Литві з опівночі 18 липня заборонили в'їзд на територію країни легкових автомобілів з номерами Білорусі незалежно від громадянства власника або водія.
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