Варто розраховувати, що Путін буде при владі до 2036 року, - політолог Морозов

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Дійсно, суспільство, точніше сказати населення, тепер якось рідко вживаємо слово "суспільство" стосовно Росії, щоб не очікувати, що там є громадянське суспільство, яке впливає на процеси. Ні, є населення, і ми можемо казати про соціальні групи, які, залежно від професій чи місцеперебування, тепер мають вигоду від путінської війни чи щось втрачають, але підібгали хвости й залишаються найбільш лояльними й готові бути такими надалі. Іншими словами, населення в Путіна готове до чого завгодно – це є фундаментальний чинник”, - пояснив Морозов.



Морозов зауважив, що путінський режим вже давно вибудував свою модель управління Росією. За його словами, сьогодні Кремль активно займається структурою влади на ТОТ України

"Ще є бюрократія, дуже великий бюрократичний шар. Так, за час війни, за ці два роки Путін остаточно промацав свою бюрократію, яку готував Кирієнко разом зі своїм апаратом в останні 5-7 років дуже активно. Кремль прокачував програми підготовки бюрократії. До речі, зараз ці моделі Кремль випробовує на окупованих територіях дуже активно, чим, власне, Кирієнко і не лише він, а велике коло людей московських, займаються на окупованих територіях, вибудовуючи там свою бюрократію й керівний апарат. Це все процес, який розрахований надовго. Путін дає нам зрозуміти, що він іде не в одну наступну каденцію, а у дві, тобто плануйте до 2036 року, не до 2030-го. Ось так він собі вбачає цю ситуацію. Ми не можемо сказати, що це все в нього вийде, тому що є багато чинників, які ми не можемо прогнозувати, але Кремль планує так", - додав він.