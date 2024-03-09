Варто розраховувати, що Путін буде при владі до 2036 року, - політолог Морозов
Політичний експерт Олександр Морозов переконаний, що Путін розраховує бути при владі в Росії ще не один президентський термін
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Дійсно, суспільство, точніше сказати населення, тепер якось рідко вживаємо слово "суспільство" стосовно Росії, щоб не очікувати, що там є громадянське суспільство, яке впливає на процеси. Ні, є населення, і ми можемо казати про соціальні групи, які, залежно від професій чи місцеперебування, тепер мають вигоду від путінської війни чи щось втрачають, але підібгали хвости й залишаються найбільш лояльними й готові бути такими надалі. Іншими словами, населення в Путіна готове до чого завгодно – це є фундаментальний чинник”, - пояснив Морозов.
Морозов зауважив, що путінський режим вже давно вибудував свою модель управління Росією. За його словами, сьогодні Кремль активно займається структурою влади на ТОТ України
"Ще є бюрократія, дуже великий бюрократичний шар. Так, за час війни, за ці два роки Путін остаточно промацав свою бюрократію, яку готував Кирієнко разом зі своїм апаратом в останні 5-7 років дуже активно. Кремль прокачував програми підготовки бюрократії. До речі, зараз ці моделі Кремль випробовує на окупованих територіях дуже активно, чим, власне, Кирієнко і не лише він, а велике коло людей московських, займаються на окупованих територіях, вибудовуючи там свою бюрократію й керівний апарат. Це все процес, який розрахований надовго. Путін дає нам зрозуміти, що він іде не в одну наступну каденцію, а у дві, тобто плануйте до 2036 року, не до 2030-го. Ось так він собі вбачає цю ситуацію. Ми не можемо сказати, що це все в нього вийде, тому що є багато чинників, які ми не можемо прогнозувати, але Кремль планує так", - додав він.
- 19 лютого стало відомо, що Кремль відрядив на тимчасово окуповані території України спеціально підготовлені загони, які керуватимуть фальсифікаціями та стежитимуть за роботою так званих виборчих комісій, аби створити фейкову картинку підтримки Путіна.
- 20 лютого у Брюсселі речник ЄС Пітер Стано заявив, що Євросоюз не визнає результати президентських псевдовиборів Путіна на тимчасово окупованих територіях України.
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