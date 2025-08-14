"Важливішою буде зустріч між Зеленським, Путіним і мною": Трамп вважає, що Україна й РФ зможуть досягнути миру

Про це він сказав на брифінгу, трансляцію якого веде Суспільне.

"Я думаю, що це буде важлива зустріч. А ще важливішою буде друга зустріч, де буде президент Путін, президент Зеленський, я, можливо або ні європейські лідери. Я думаю, президент Путін і президент Зеленський досягнуть миру, подивимося, як це вийде", – заявив Трамп.

Також глава Білого дому додав: якщо досягти врегулювання вдасться, то він "за ці 6 місяців зупинив 6 війн".

На запитання журналіста, чи не вважає Трамп зустріч на Алясці винагородою для Путіна за повномасштабне вторгнення, той сказав, що ні.

"Я думаю, Путін захопив би всю Україну, якби я не був президентом", – сказав він.