"Важливішою буде зустріч між Зеленським, Путіним і мною": Трамп вважає, що Україна й РФ зможуть досягнути миру
Президент США Дональд Трамп вважає, що український лідер Володимир Зеленський та диктатор РФ Дональд Трамп досягнуть миру, назвавши тристоронню зустріч важливішою, ніж майбутній саміт на Алясці
Про це він сказав на брифінгу, трансляцію якого веде Суспільне.
"Я думаю, що це буде важлива зустріч. А ще важливішою буде друга зустріч, де буде президент Путін, президент Зеленський, я, можливо або ні європейські лідери. Я думаю, президент Путін і президент Зеленський досягнуть миру, подивимося, як це вийде", – заявив Трамп.
Також глава Білого дому додав: якщо досягти врегулювання вдасться, то він "за ці 6 місяців зупинив 6 війн".
На запитання журналіста, чи не вважає Трамп зустріч на Алясці винагородою для Путіна за повномасштабне вторгнення, той сказав, що ні.
"Я думаю, Путін захопив би всю Україну, якби я не був президентом", – сказав він.
- Також Трамп вважає, що лідер Кремля Володимир Путін прибуде на саміт на Алясці з наміром укласти угоду про припинення війни в Україні
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.18 Купівля 41.18Продаж 41.67
- EUR Купівля 48.11Продаж 48.78
- Актуальне
- Важливе