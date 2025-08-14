"Думаю, Путін укладе угоду": Трамп поділився очікуваннями від саміту на Алясці

Про це Трамп сказав на Fox Radio’s "The Brian Kilmeade Show", цитує CNN.

"Я вважаю, що зараз він переконаний, що укладе угоду. Він укладе угоду. Я думаю, що він це зробить. І ми це дізнаємося - я дуже швидко про це дізнаюся", - заявив президент США.

Він зазначив, що його метою під час перемовин з Путіним буде перехід до тристоронньої зустрічі вже за участі президента України Володимира Зеленського. Для цього будуть запропоновані три локації, зокрема, Аляска.

"Якщо зустріч буде невдалою, я нікому не дзвонитиму - я поїду додому. ... Але якщо зустріч буде вдалою, я зателефоную президенту Зеленському та європейським лідерам", - вказав Трамп.

Лідер США ухильно відповів, чи пропонуватиме він Росії економічні стимули під час зустрічі.

"Ну, я б краще не говорив, бо не хочу розкривати свої карти на публіці", - сказав він.

Разом з тим, Трамп припускає можливість того, що зустріч може виявитися провальною. Ймовірність такого розвитку подій, за його словами, складає 25%. Він підкреслив, що його саміт з Путіним готує ґрунт для наступної зустрічі, на якій може бути укладена угода і на якій звучатимуть компроміси щодо земель та кордонів.

"Ця зустріч готує ґрунт для наступної зустрічі, але є 25% ймовірності, що ця зустріч не буде успішною", - сказав лідер США.

За його словами, п'ятничні перемовини будуть "схожі на шахову партію".

Трамп також висловив готовність ввести додаткові санкції проти Росії, якщо зустріч не закінчиться успішно.

"Так, я б це зробив... Якщо проблема не буде вирішена", - додав він.

Що відомо про зустріч Трампа з Путіним

8 серпня американський президент повідомив, що проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска в пʼятницю, 15 серпня.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Путін хоче вдати, що веде переговори, та відтермінувати санкції на зустрічі з Трампом.

12 серпня Зеленський сказав, що майбутня зустріч лідера США Дональда Трампа й диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці може бути важливою лише для двосторонніх відносин держав – нічого про Україну вони прийняти не можуть.

Голова Держдепартаменту США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим щодо майбутнього саміту між президентом США Дональдом Трампом і диктатором Володимиром Путіним. Лавров також братиме участь у зустрічі на Алясці.

У Білому домі уточнили, що саміт Володимира Путіна й Дональда Трампа відбудеться на Алясці в місті Анкоридж, ймовірно, на американській військовій базі

13 серпня в Берліні відбулися онлайн-переговори між Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та лідерами країн ЄС.

Того ж дня стало відомо, що Дональд Трамп має намір обговорити санкції з російським лідером Володимиром Путіним під час зустрічі на Алясці.

14 серпня у Путіна зробили низку заяв щодо саміту з Трампом, зокрема, розповіли, коли заплановані перемовини, яка їхня програма і хто увійде до складу російської делегації.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт каже, що зустріч з диктатором РФ на Алясці стане можливістю для Дональда Трампа "подивитися Путіну в очі й побачити прогрес", який можна досягти задля регулювання в Україні.