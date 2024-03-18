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Вдруге за три дні у Словаччині ведмідь напав на перехожих: 2 людини поранено

18 березня, 2024 понедiлок
08:16
Світ ведмідь бурий

У словацькому місті Ліптовський Мікулаш ведмідь вдруге за останні три дні напав на перехожих. Двоє людей перебувають у лікарні

Про це повідомляє BBC.

За інформацією місцевої влади, 49-річна жінка отримала травму плеча, а 72-річному чоловікові було надано медичну допомогу у зв'язку з раною на голові.

Поліція прогнала ведмедя з міста до лісу.

У соціальних мережах з'явилися відеозаписи, на яких видно, як ведмідь бігає дорогою, а на одному з них він кидається на людину, що лежить на тротуарі.

У виданні зазначили, що протягом останніх років у Словаччині сталася низка нападів ведмедів, у тому числі один смертельний напад у 2021 році, який став першим у країні за сторіччя.

"Покращення захисту навколишнього середовища в Центральній і Східній Європі з 1989 року означає, що ведмеді повернулися до своїх природних ареалів через Карпатський гірський хребет, який простягається від Румунії через Західну Україну до Словаччини та Польщі", - йдеться у повідомленні.

Представники популістсько-націоналістичної коаліції Словаччини закликали послабити захист ведмедів, щоб регулювати зростання їхньої чисельності за допомогою полювання.

У відповідь міністерство навколишнього середовища заявило, що разом з Румунією представить на наступному засіданні Ради міністрів навколишнього середовища ЄС пропозицію про переведення ведмедів до списку видів, що охороняються, оскільки їхня чисельність означає, що вони більше не перебувають під загрозою зникнення і можуть бути вибірково відловлені.

  • 15 березня у словацьких Татрах ведмідь напав на подружжя туристів з Білорусі, жінка загинула.
Теги:
Словаччина
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