Велика Британія відправить до Польщі винищувачі Typhoon

Про це повідомляє Rmf24.

Голова британського уряду Ріші Сунак зустрівся на спільній пресконференція з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, де заявив, що між Польщею і Великою Британією "існує великий зв'язок, який зміцнює безпеку в цій ситуації".

Сунак також підкреслив, що Польща витрачає найбільше коштів на безпеку з усіх союзників по НАТО.

За його словами, в рамках навчань НАТО Steadfast Defender 24, які триватимуть до кінця травня, до Польщі буде відправлено 16 тис. британських солдатів.

На конференції після зустрічі в канцелярії Туска, Сунак сказав, що глави урядів говорили, серед іншого, про використання заблокованих російських активів, про міграційний тиск на польсько-білоруському кордоні та про енергетичну співпрацю.

"Я хотів би сказати про неймовірну міцність, яка характеризує наші відносини. Ми союзники назавжди", - сказав Сунак.

Він запевнив, що Велика Британія не забуде, що саме польські пілоти рятували життя британців, воюючи в британському небі.