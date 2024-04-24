Велика Британія відправить до Польщі винищувачі Typhoon
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про передачу до Польщі винищувачів Typhoon, які захищатимуть польський повітряний простір
Про це повідомляє Rmf24.
Голова британського уряду Ріші Сунак зустрівся на спільній пресконференція з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, де заявив, що між Польщею і Великою Британією "існує великий зв'язок, який зміцнює безпеку в цій ситуації".
Сунак також підкреслив, що Польща витрачає найбільше коштів на безпеку з усіх союзників по НАТО.
За його словами, в рамках навчань НАТО Steadfast Defender 24, які триватимуть до кінця травня, до Польщі буде відправлено 16 тис. британських солдатів.
На конференції після зустрічі в канцелярії Туска, Сунак сказав, що глави урядів говорили, серед іншого, про використання заблокованих російських активів, про міграційний тиск на польсько-білоруському кордоні та про енергетичну співпрацю.
"Я хотів би сказати про неймовірну міцність, яка характеризує наші відносини. Ми союзники назавжди", - сказав Сунак.
Він запевнив, що Велика Британія не забуде, що саме польські пілоти рятували життя британців, воюючи в британському небі.
- Велика Британія переведе оборонну промисловість на військову основу, в межах чого прем’єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак заявив про три пріоритети витрат на оборону.
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