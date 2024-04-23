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Британія переведе оборонну промисловість на військову основу

23 квітня, 2024 вiвторок
19:01
Світ Ріші Сунак

Велика Британія переведе оборонну промисловість на військову основу, в межах чого прем’єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак заявив про три пріоритети витрат на оборону

Про це він повідомив під час своєї промови, йдеться на сайті уряду Британії. 

За словами Сунака, держава до 2030 року прагне збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП. Він запевнив, що протягом наступних шести років Сполучене Королівство виділить додаткові 75 млрд фунтів стерлінгів для оборонного сектора.

Очільник британського уряду також розповів про три кроки для виконання цієї мети.

Власну оборонну промисловість Велика Британія переведе на військову основу через уроки війни в Україні. 

За словами прем’єра, його держава потребує більших запасів боєприпасів, а промисловості слід мати можливості для швидшого їх поповнення. У зв’язку з цим Сполучене Королівство виділяє 10 млрд фунтів стерлінгів на боєприпаси, "щоб забезпечити промисловість довгостроковим фінансуванням". 

Другим пріоритетом Сунака є нові технології, пояснивши, що країні "потрібно впроваджувати інновації та адаптуватися швидше, ніж наші супротивники".

Також британський прем’єр наголосив на необхідності підтримувати Україну в перспективі, оскільки допомога Києву дозволить стримати Росію на чолі з її президентом Володимиром Путіним. 

  • Раніше на сайті британського уряду повідомили, що Ріші Сунак 23 квітня відвідає Польщу, де оголосить найбільший пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів фунтів стерлінгів.
Теги:
Україна
Війна з Росією
Військові новини
Велика Британiя
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