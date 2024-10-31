"Велика честь": глава МЗС Угорщини Сіярто на Мінській конференції розпочав промову російською
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заговорив російською під час виступу на Мінській конференції у Білорусі з питань євразійської безпеки
Відповідне відео опублікувало РИА-Новости.
Угорський міністр на конференції у Мінську подякував організаторам за запрошення, підкресливши, що перебувати у білоруській столиці для нього є "великою честю".
"Дякую за те, що я можу представити позицію Угорщини щодо глобальної безпеки", - додав Сіярто.
- 29 жовтня повідомлялось, що очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто виступить на Мінській конференції з питань євразійської "безпеки" у Білорусі, де також присутні глави очільники МЗС Росії, Білорусі та Сирії.
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