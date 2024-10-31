"Велика честь": глава МЗС Угорщини Сіярто на Мінській конференції розпочав промову російською

Відповідне відео опублікувало РИА-Новости.

Угорський міністр на конференції у Мінську подякував організаторам за запрошення, підкресливши, що перебувати у білоруській столиці для нього є "великою честю".

"Дякую за те, що я можу представити позицію Угорщини щодо глобальної безпеки", - додав Сіярто.