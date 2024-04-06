Велику Британію накрив шторм "Кетлін": десятки авіарейсів скасовано

Про це повідомляє Bloomberg.

У суботу, 6 квітня, метеорологічне бюро Великої Британії оголосило "жовте" штормове попередження. Наразі вже скасовано близько 70 авіарейсів.

Попередження поширюється на північний захід і південний захід Великої Британії, а також на частину Північної Ірландії, Шотландії та Уельсу з 8 ранку до 10 вечора.

"Шторм є причиною того, що ми спостерігаємо підвищення температури, оскільки місце розташування шторму - на заході Великої Британії - приносить південний вітер через всю територію Великої Британії, - заявила метеорологиня Еллі Глейзер. - Він приносить тепле повітря з континенту, а це означає, що ми, швидше за все, побачимо температуру до 22 °C".

Як зазначають фахівці, шторм "Кетлін" у суботу принесе пориви вітру зі швидкістю 80-100 км/год, а в деяких прибережних регіонах Ірландського моря спостерігатимуться пориви до 112 км/год і великі хвилі.

Вітер залишатиметься сильним до неділі, особливо в північних районах Шотландії.