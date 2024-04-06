Велику Британію накрив шторм "Кетлін": десятки авіарейсів скасовано
Велику Британію накрив шторм "Кетлін", який приніс вітер до близько 112 км/год. Десятки авіарейсів скасовано
Про це повідомляє Bloomberg.
У суботу, 6 квітня, метеорологічне бюро Великої Британії оголосило "жовте" штормове попередження. Наразі вже скасовано близько 70 авіарейсів.
Попередження поширюється на північний захід і південний захід Великої Британії, а також на частину Північної Ірландії, Шотландії та Уельсу з 8 ранку до 10 вечора.
"Шторм є причиною того, що ми спостерігаємо підвищення температури, оскільки місце розташування шторму - на заході Великої Британії - приносить південний вітер через всю територію Великої Британії, - заявила метеорологиня Еллі Глейзер. - Він приносить тепле повітря з континенту, а це означає, що ми, швидше за все, побачимо температуру до 22 °C".
Як зазначають фахівці, шторм "Кетлін" у суботу принесе пориви вітру зі швидкістю 80-100 км/год, а в деяких прибережних регіонах Ірландського моря спостерігатимуться пориви до 112 км/год і великі хвилі.
Вітер залишатиметься сильним до неділі, особливо в північних районах Шотландії.
- У суботу, 9 березня, в Об'єднаних Арабських Еміратах вирувала негода: сильні дощі спричинили підтоплення доріг, було скасовано рейси в Дубаї.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.81 Купівля 38.81Продаж 39.35
- EUR Купівля 42.07Продаж 42.84
- Актуальне
- Важливе