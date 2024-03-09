Штормова погода в ОАЕ: через сильний дощ скасували рейси в Дубаї, підтоплено дороги

Про це інформують Gulf News, Khaleej Times та The National News.

Вказано, що внаслідок сильного дощу в Дубаї затопило дороги. Мешканцям порадили виходити з дому лише в разі крайньої необхідності. Поліція отримала загалом 10 232 дзвінки. Для ліквідації наслідків залучили 700 одиниць техніки, серед яких 250 автоцистерн, 300 насосів для води, понад 180 автомобілів екстреної допомоги.

Авіакомпанія Flydubai повідомила, що через несприятливі погодні умови скасувала, перенаправила або затримала деякі авіарейси.

"Безпека наших пасажирів і екіпажу є нашим пріоритетом №1, і ми робимо все можливе, щоб звести до мінімуму збої в розкладі подорожей наших пасажирів і координуємо свою роботу з усіма сторонами в аеропорту", - йдеться у повідомленні компанії.