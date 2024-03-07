Вертоліт ВМС Мексики розбився у Тихому океані: загинули троє військових

Про це повідомляє Associated Press.

Гелікоптер Eurocopter Panther злетів з океанського патрульного корабля далекого плавання за 200 морських миль (370 кілометрів) на південний захід від тихоокеанського узбережжя порту Лазаро-Карденас. Військово-морські сили Мексики регулярно патрулюють в цій області для виявлення таємних морських вантажів кокаїну.

Пошуки зниклих безвісти в середу ще тривають, а ймовірні причини катастрофи встановлюються. На борту гелікоптера перебувало 8 осіб: трьох вдалося врятувати та доставити до госпіталю, їхній стан стабільний, повідомили у флоті.

Двоє загиблих були військовослужбовцями ВМС Мексики.

Це друга військова аварія в Мексиці за останні два тижні, в результаті якої загинуло близько десяти військовослужбовців.