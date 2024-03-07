Вертоліт ВМС Мексики розбився у Тихому океані: загинули троє військових
У середу, 6 березня, військово-морські сили Мексики заявили, що один з їхніх гелікоптерів впав у Тихий океан: загинуло 3 військових, ще 2 – зникли безвісти
Про це повідомляє Associated Press.
Гелікоптер Eurocopter Panther злетів з океанського патрульного корабля далекого плавання за 200 морських миль (370 кілометрів) на південний захід від тихоокеанського узбережжя порту Лазаро-Карденас. Військово-морські сили Мексики регулярно патрулюють в цій області для виявлення таємних морських вантажів кокаїну.
Пошуки зниклих безвісти в середу ще тривають, а ймовірні причини катастрофи встановлюються. На борту гелікоптера перебувало 8 осіб: трьох вдалося врятувати та доставити до госпіталю, їхній стан стабільний, повідомили у флоті.
Двоє загиблих були військовослужбовцями ВМС Мексики.
Це друга військова аварія в Мексиці за останні два тижні, в результаті якої загинуло близько десяти військовослужбовців.
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