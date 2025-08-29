Вето Навроцького: МВС Польщі працює над урегулюванням правового статусу українців
Після накладання президентом Польщі Каролем Навроцьким вето на закон про допомогу українським біженцям, які не працюють, МВС держави заявило, що зараз Варшава веде роботу над урегулюванням статусу українців
Про це пише PAP.
Сьогодні, 29 серпня, заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Душчик зустрівся з послом України Василем Боднаром та обговорили ситуацію з правовим статусом українців після вето Навроцького.
Після діалогу в польському МВС заявили, що працюють над законом та регулюванням правового становища громадян України.
"Польська сторона повідомила, що працює над врегулюванням ситуації та запевнила, що права громадян України на перебування, роботу, освіту, соціальну допомогу та медичну допомогу будуть гарантовані також після 1 жовтня 2025 року", – наголосили у відомстві.
- Раніше президент Польщі Кароль Навроцький не підписав закон, що надає соцвиплати та безкоштовне медичне забезпечення громадянам України, які не працюють.
- На сьогодні 78% українців, які втекли до Польщі через війну і мають статус тимчасового захисту, працевлаштовані, тож вето вдарить лише по найбільш незахищених, наприклад жінках з малими дітьми, вважає експерт.
- Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що вето Навроцького на закон про соцвиплати та безкоштовне медичне забезпечення українським біженцям, які не працюють, може мати руйнівні наслідки для польських компаній.
