Вето Навроцького: МВС Польщі працює над урегулюванням правового статусу українців

Про це пише PAP.

Сьогодні, 29 серпня, заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Душчик зустрівся з послом України Василем Боднаром та обговорили ситуацію з правовим статусом українців після вето Навроцького.

Після діалогу в польському МВС заявили, що працюють над законом та регулюванням правового становища громадян України.

"Польська сторона повідомила, що працює над врегулюванням ситуації та запевнила, що права громадян України на перебування, роботу, освіту, соціальну допомогу та медичну допомогу будуть гарантовані також після 1 жовтня 2025 року", – наголосили у відомстві.