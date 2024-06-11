Виборча кампанія Байдена офіційно назвала Трампа "засудженим злочинцем"
Речник виборчої кампанії чинного президента США Джо Байдена Аммар Мусса назвав експрезидента Дональда Трампа засудженим злочинцем, адже за його каденції рівень тяжкого криміналу у США був значно вищим
Про це пише The Hill.
"Дональд Трамп - засуджений злочинець, який спричинив найбільший сплеск насильницьких злочинів за понад століття", - заявив Мусса.
Він привернув увагу до останнього звіту щодо злочинної активності у США, на який зазвичай зважають республіканські виборці. Згідно з цим звітом після приходу Байдена до влади насильницьких злочинів значно поменшало, і їхня кількість продовжує скорочуватися.
Так, на початку цього року їх стало менше на 15% у порівнянні з аналогічним періодом 2023-го, причому вбивств і зґвалтувань - на 26%.
"Президент Байден наполегливо працював, щоб навести порядок у безладі, і це працює", - підкреслив речник кампанії чинного президента.
За його словами, американці не можуть дозволити собі ще 4 роки правління Трампа, який намагається позбавити коштів правоохоронні органи та обіцяє помилувати бунтівників, котрі відзначилися жорстокістю під час нападу на Капітолій.
- 31 травня присяжні визнали Трампа винним за 34 пунктами у фальсифікації ділової документації. Таким чином він став першим в історії США президентом, засудженим за тяжкий злочин.
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