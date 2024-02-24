Від Kiew до Kyjiw: МЗС Німеччини змінило написання української столиці

Про це йдеться у дописі німецького МЗС у соцмережі X.

"З Kiew на Kyjiw: що для багатьох вже давно є звичною практикою, тепер змінюється і в "Списку країн для офіційного використання", - зазначає МЗС ФРН.

Це означає, що український правопис Києва тепер використовується в німецькому офіційному обігу.

Міністерство закордонних справ поступово змінює правопис, це стосується сайтів, вивісок посольств та офіційних печаток.