Від Kiew до Kyjiw: МЗС Німеччини змінило написання української столиці
Міністерство закордонних справ Німеччини вирішило перейти на нове написання назви української столиці. Тепер Київ позначатиметься не за російською транскрипцією - як Kiew, а як Kyjiw
Про це йдеться у дописі німецького МЗС у соцмережі X.
"З Kiew на Kyjiw: що для багатьох вже давно є звичною практикою, тепер змінюється і в "Списку країн для офіційного використання", - зазначає МЗС ФРН.
Це означає, що український правопис Києва тепер використовується в німецькому офіційному обігу.
Міністерство закордонних справ поступово змінює правопис, це стосується сайтів, вивісок посольств та офіційних печаток.
- Ще у січні посол ФРН в Україні Мартін Єгер закликав відмовитися від російської транслітерації столиці України у Німеччині.
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