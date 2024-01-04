Kyiv Not Kiev: посол ФРН закликав відмовитися від російської транслітерації столиці України у Німеччині

Про це Єгер написав у Twitter (X).

Німецький посол поширив допис кореспондента каналу ARD в Києві Василя Голода, який порушив питання про неправильне написання столиці України німецькою мовою.

"Чому ви правильно пишете всі українські міста, але завжди помиляєтесь у назві столиці?" Навряд чи є питання, яке українці в Німеччині ставлять мені частіше. І це цілком виправдано. Кожен, хто пише Kiew, робить помилку – і ми теж", – написав журналіст.

Коментуючи допис Голода, Єгер зауважив, що той "ініціює давно назрілу дискусію".

"Як посол Німеччини в Києві, я вважаю, що ми повинні розглянути його аргументи і зробити правильні висновки", – зазначив дипломат, позначивши у твіті Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини.

Німецьке МЗС у заявах на сайті продовжує використовувати російське написання Києва, хоча в соцмережах і відомство, і його очільниця Аннелена Бербок час від часу послуговуються формою Kyjiw.

@VassiliGolod stößt hier eine überfällige Debatte an. Als deutscher Botschafter in Kyiv finde ich, wir sollten uns mit seinen Argumenten beschäftigen und die richtigen Schlüsse ziehen. @AuswaertigesAmt https://t.co/61p8mcGFy5 — Martin Jaeger (@MJaegerT) January 3, 2024