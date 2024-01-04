Kyiv Not Kiev: посол ФРН закликав відмовитися від російської транслітерації столиці України у Німеччині
Посол ФРН в Україні Мартін Єгер висловився за написання Києва відповідно до української транслітерації – Kyjiw замість "традиційної" Kiew, яка походить із російської
Про це Єгер написав у Twitter (X).
Німецький посол поширив допис кореспондента каналу ARD в Києві Василя Голода, який порушив питання про неправильне написання столиці України німецькою мовою.
"Чому ви правильно пишете всі українські міста, але завжди помиляєтесь у назві столиці?" Навряд чи є питання, яке українці в Німеччині ставлять мені частіше. І це цілком виправдано. Кожен, хто пише Kiew, робить помилку – і ми теж", – написав журналіст.
Коментуючи допис Голода, Єгер зауважив, що той "ініціює давно назрілу дискусію".
"Як посол Німеччини в Києві, я вважаю, що ми повинні розглянути його аргументи і зробити правильні висновки", – зазначив дипломат, позначивши у твіті Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини.
Німецьке МЗС у заявах на сайті продовжує використовувати російське написання Києва, хоча в соцмережах і відомство, і його очільниця Аннелена Бербок час від часу послуговуються формою Kyjiw.
- Нагадаємо, що у 2018 році Україна запустила кампанію #KyivNotKiev в англомовному світі – відтоді майже всі провідні англомовні ЗМІ змінили написання української столиці. У вересні 2020 року Вікіпедія почала вживати Kyiv замість Kiev, оскільки правильне написання стало популярнішим в авторитетних джерелах. До цього у червні написання столиці України англійською змінив Facebook.
- 21 грудня у рамках політики відмови від радянської спадщини, яка активізувалася з початку вторгнення РФ до України, Молдова вирішила змінити позначення аеропорту столиці. В Україні також існує така проблема, то ж влада Молдови обіцяє віддати Києву транслітерацію KIV.
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