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Як конкурент Трампа Ліндсі Грем став його прихильником: Брайза розповів про підтримку сенатором США "кредиту" для України

23 березня, 2024 субота
13:15
Світ Метью Брайза

Ексрадник держсекретаря США Метью Брайза прокоментував позицію американського сенатора від республіканців Ліндсі Грема, який нещодавно відвідав Україну

Ведучий Еспресо Антін Борковський поспілкувався з ексрадником держсекретаря США, колишнім директором до справ Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США Метью Брайзом.

"Ліндсі Грем давно підтримує допомогу Україні, її незалежність, а також відновлення її територіальної цілісності. Однак як політик він еволюціонував від того, щоб кинути виклик Дональду Трампу на попередніх виборах, до того, щоб стати одним із найвідданіших його прихильників. Грем визнає, що Трамп вважає за краще не просто надавати допомогу Україні, а оформляти її як кредит. Трамп припустив, і Грем визнає, що цей "кредит", можливо, ніколи не буде повернутий. Відсоткова ставка, ймовірно, буде дуже низькою, на кшталт допомоги, наданої під час Другої світової війни відповідно до Закону про ленд-ліз, значна частина якої ніколи не була відшкодована країнами-одержувачами, такими як Велика Британія, Радянський Союз, Китай та інші союзники", - пояснює Брайза.

За його словами, називати фінансову підтримку Україні кредитом є політичною тактикою, утім вона нібито буде функціонувати саме як допомога, аби заспокоїть невелику фракцію крайніх республіканців у палаті представників, які перешкоджають голосуванню, погрожуючи усунути спікера Майка Джонсона з його посади. Водночас, як сказав ексрадник держсекретаря США, Джонсон побоюючись втратити свою роль, перешкоджає проведенню голосування.

"Для мене, перемога означає, що Україна витіснить всі російські війська зі своєї території та повністю відновить свою територіальну цілісність. Але мені легко говорити про це, сидячи в комфорті свого будинку в Стамбулі. Керівництву і народу України доводиться зважувати набагато складніші компроміси - життя і руйнування проти території, і лише народ України та обрані ним лідери можуть вирішити, як має виглядати цей компроміс. Я вважаю, що Україна повинна просити допомоги не лише у вигляді зброї, але й у вигляді фінансової підтримки, що дозволить вам виробляти більше і підготуватися до довгострокового стримування Росії в майбутньому", - підсумував він.

"Ми не надаємо вам допомогу, якої ви потребуєте, і тому Росія може триматися і, можливо, навіть зробити кілька кроків вперед. Але, як я вже сказав, я дедалі більше впевнений, що Україна отримає цю допомогу, і важливо, щоб Україна використала її якомога мудріше", - вважає ексрадник держсекретаря США.

Брайза поділився, що американські військові, які є прихильниками України, кажуть, що раніше наша країна дуже неефективно тренувалася, відстрілюючи занадто багато набоїв і снарядів під час навчань, потрібно було використовувати цю допомогу економніше. Крім того, були побоювання, що частина отриманих грошей була використана не за призначенням, наприклад, на купівлю дорогих автомобілів українськими чиновниками, які мали доступ до фінансів.

Очікується, що голосування відбудеться вже найближчим часом.

  • Нагадаємо, 18 березня Ліндсі Грем прибув до столиці України. Він заявив, що спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон зараз шукає спосіб просунути допомогу Україні. Також сенатор зустрівся з прем'єром Денисом Шмигалем для обговорення допомоги США у впровадженні реформ. А під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським обговорили надання Україні систем ППО та ракет до них.  
Теги:
Новини
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
допомога Україні
Економіка
допомога США Україні
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