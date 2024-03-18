Сенатор США Ліндсі Грем прибув до Києва

Про це повідомило посольство США в Україні.

"Сьогодні ми вітаємо сенатора Ліндсі Грема в Києві. Непохитна підтримка США має вирішальне значення для успіху України у протистоянні незаконній повномасштабній війні з Росією", - йдеться в повідомленні.