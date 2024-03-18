Сенатор США Ліндсі Грем прибув до Києва
Американський сенатор від республіканців Ліндсі Грем сьогодні, 18 березня, прибув до столиці України з візитом
Про це повідомило посольство США в Україні.
"Сьогодні ми вітаємо сенатора Ліндсі Грема в Києві. Непохитна підтримка США має вирішальне значення для успіху України у протистоянні незаконній повномасштабній війні з Росією", - йдеться в повідомленні.
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