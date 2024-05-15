Від початку масштабної війни США надали майже $2,9 млрд гумдопомоги Україні та країнам, які приймали біженців

Про це він розповів під час засідання Ради Безпеки ООН, інформує Укрінформ.

"З лютого 2022 року Штати надали близько $2,9 млрд гуманітарної допомоги Україні, а також сусіднім країнам, що включає життєво необхідну підтримку для 3,4 млн людей, які залишаються внутрішньо переміщеними особами, і майже 6,5 млн біженців", - розповів представник американської адміністрації.



За його словами, посилення ударів РФ по Україні збільшує потребу в терміновій гуманітарній підтримці.

Наразі допомогою необхідно охопити 14,6 мільйона людей.



Вуд також підкреслив, що ухвалення Конгресом нового масштабного пакета підтримки допоможе США реагувати на гуманітарну ситуацію в Україні. У цьому зв’язку представник Штатів звернувся із закликом до інших країн забезпечити свої внески в Український гуманітарний фонд ООН або надати гуманітарну підтримку в інший спосіб.