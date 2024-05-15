Від початку масштабної війни США надали майже $2,9 млрд гумдопомоги Україні та країнам, які приймали біженців
Заступник голови місії США при ООН Роберт Вуд заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії США виділили вже $2,9 млрд у вигляді гуманітарної допомоги Україні та сусіднім країнам, які прийняли мільйони біженців
Про це він розповів під час засідання Ради Безпеки ООН, інформує Укрінформ.
"З лютого 2022 року Штати надали близько $2,9 млрд гуманітарної допомоги Україні, а також сусіднім країнам, що включає життєво необхідну підтримку для 3,4 млн людей, які залишаються внутрішньо переміщеними особами, і майже 6,5 млн біженців", - розповів представник американської адміністрації.
За його словами, посилення ударів РФ по Україні збільшує потребу в терміновій гуманітарній підтримці.
Наразі допомогою необхідно охопити 14,6 мільйона людей.
Вуд також підкреслив, що ухвалення Конгресом нового масштабного пакета підтримки допоможе США реагувати на гуманітарну ситуацію в Україні. У цьому зв’язку представник Штатів звернувся із закликом до інших країн забезпечити свої внески в Український гуманітарний фонд ООН або надати гуманітарну підтримку в інший спосіб.
- Напередодні в ООН наголосили, що 1,5 млн осіб на тимчасово окупованих територіях потребують життєво необхідної допомоги, проте гуманітарні організації ООН досі не мають доступу туди.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.49 Купівля 39.49Продаж 40.02
- EUR Купівля 42.56Продаж 43.27
- Актуальне
- Важливе