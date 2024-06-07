Відправка військових інструкторів в Україну: Макрон натякнув на формування коаліції
Президент Франції Емманюель Макрон натякнув, що зараз відбувається формування коаліції держав, які можуть відправити інструкторів в Україну для навчання військових
Про це він повідомив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі.
За його словами, принаймні декілька країн допускають можливість відправки військових інструкторів в Україну.
Також Макрон підтвердив, що вважає легітимним запит Києва на навчання військових на своїй території, зокрема - через збільшення кількості мобілізованих до армії.
"Ми не воюємо з Росією, ми не хочемо ескалації, але ми хочемо зробити все, що є в наших силах, щоб допомагати Україні чинити опір. Тому коли Україна просить від нас навчання на своїй суверенній території мобілізованих солдатів – чи це ескалація? Ні", – сказав французький очільник.
Також він наголосив, західні держави мають повне право відправити інструкторів в Україну, попри заяви РФ. Макрон підкреслив: йдеться не про відправлення західних військ "на лінію фронту", а про "визнання суверенітету України на її території".
"Ми вирішили, що хочемо мати коаліцію, і багато з наших партнерів уже дали свою згоду… Ми вже знаємо, що не будемо одні. І ми використаємо наступні дні, щоб організувати цю якомога ширшу коаліцію, щоб відповісти на запит України", – резюмував президент Франції.
- 7 червня повідомлялось, що Емманюель Макрон запропонував лідеру США Джо Байдену відправити військових інструкторів країн Заходу в Україну на навчання, проте американський президент не погодився.
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