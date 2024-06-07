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Війна з Росією: хроніка
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Байден не підтримав ініціативу Макрона про відправку до України військових інструкторів, - Politico

7 червня, 2024 п'ятниця
11:10
Війна з Росією Макрон та Байден

Президент Франції Емманюель Макрон запропонував лідеру США Джо Байдену відправити військових інструкторів країн Заходу в Україну на навчання, проте американський президент не погодився

Зміст

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що Байден не підтримав пропозицію Макрона щодо відправки військових інструкторів в Україну для навчання військ у зоні бойових дій, яку він зробив під час нещодавньої телефонної розмови.

За словами джерел видання, американський президент висловив стурбованість потенційними наслідками відправки військ з будь-якої країни НАТО туди, де вони можуть опинитися на лінії вогню та призвести до ескалації конфлікту.

  • Франція може оголосити про відправку своїх військових інструкторів до України наступного тижня під час візиту до країни президента Володимира Зеленського.

Теги:
Україна
Франція
військові
Джо Байден
Емманюель Макрон
НАТО
США
Військові новини
Світ про Україну
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