Байден не підтримав ініціативу Макрона про відправку до України військових інструкторів, - Politico
Президент Франції Емманюель Макрон запропонував лідеру США Джо Байдену відправити військових інструкторів країн Заходу в Україну на навчання, проте американський президент не погодився
Про це повідомляє Politico.
Зазначається, що Байден не підтримав пропозицію Макрона щодо відправки військових інструкторів в Україну для навчання військ у зоні бойових дій, яку він зробив під час нещодавньої телефонної розмови.
За словами джерел видання, американський президент висловив стурбованість потенційними наслідками відправки військ з будь-якої країни НАТО туди, де вони можуть опинитися на лінії вогню та призвести до ескалації конфлікту.
- Франція може оголосити про відправку своїх військових інструкторів до України наступного тижня під час візиту до країни президента Володимира Зеленського.
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