Байден не підтримав ініціативу Макрона про відправку до України військових інструкторів, - Politico

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що Байден не підтримав пропозицію Макрона щодо відправки військових інструкторів в Україну для навчання військ у зоні бойових дій, яку він зробив під час нещодавньої телефонної розмови.

За словами джерел видання, американський президент висловив стурбованість потенційними наслідками відправки військ з будь-якої країни НАТО туди, де вони можуть опинитися на лінії вогню та призвести до ескалації конфлікту.