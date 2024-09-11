Використання зброї для ударів по цілях у РФ: новий голова МЗС Сибіга провів розмову зі Столтенбергом

Про це інформує пресслужба МЗС України.

"Радий був поспілкуватися з добрим другом України Єнсом Столтенбергом. Ми одразу ж взялися до роботи: збільшення та забезпечення надійності військової допомоги Україні, нарощування оборонного виробництва та інвестицій в українське озброєння. Я також підтвердив, що Україна продовжує свій курс на членство в НАТО", - розповів Сибіга.



Під час розмови з генсеком НАТО він ще раз наголосив на "життєво важливій необхідності для України мати можливість без обмежень використовувати наявну зброю проти законних військових цілей в Росії".

"Я подякував генеральному секретарю за його особисту підтримку з цього та інших питань", – зазначив глава МЗС.