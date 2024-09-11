Використання зброї для ударів по цілях у РФ: новий голова МЗС Сибіга провів розмову зі Столтенбергом
У вівторок, 11 вересня, новий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів першу телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Зокрема, вони обговорили збільшення військової допомоги та інвестицій в українське озброєння
Про це інформує пресслужба МЗС України.
"Радий був поспілкуватися з добрим другом України Єнсом Столтенбергом. Ми одразу ж взялися до роботи: збільшення та забезпечення надійності військової допомоги Україні, нарощування оборонного виробництва та інвестицій в українське озброєння. Я також підтвердив, що Україна продовжує свій курс на членство в НАТО", - розповів Сибіга.
Під час розмови з генсеком НАТО він ще раз наголосив на "життєво важливій необхідності для України мати можливість без обмежень використовувати наявну зброю проти законних військових цілей в Росії".
"Я подякував генеральному секретарю за його особисту підтримку з цього та інших питань", – зазначив глава МЗС.
- 10 вересня президент України Володимир Зеленський представив нового міністра закордонних справ Андрія Сибігу.
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