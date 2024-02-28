Виробники чипів мають робити більше, щоб їхні мікросхеми не потрапляли у зброю армії РФ, - сенатор США

Про це повідомляє Reuters.

Сенатор звернув увагу на декілька виробників мікросхем: Advanced Micro Devices (AMD.O), Intel Corp (INTC.O), Texas Instruments (TXN.O), та Analog Devices (ADI.O), чию продукцію виявили в російській зброї обладнанні або постачаннях до Росії, попри експортний контроль США.

"Компанії мають можливості відстежувати ці компоненти достатньо добре, щоб зробити щось більше, - сказав Блюменталь.

Підкомітет запросив документи та інформацію від чотирьох виробників мікросхем. Попередні дані показують значне збільшення з 2021 року експорту до країн, які Росія, можливо, використовує для ухилення від контролю.

Троє свідків, які виступили на слуханні, розповіли, як їхні організації відстежували використання американських чіпів і компонентів у російській зброї.

"Росія купує чіпи через дистриб’юторів у третіх країнах, яких можна ідентифікувати", - сказав Деміен Сплітерс з Conflict Armament Research, британської організації, яка виявила в російській зброї частини американського походження.