Виробники чипів мають робити більше, щоб їхні мікросхеми не потрапляли у зброю армії РФ, - сенатор США
27 лютого сенатор США Річард Блюменталь на слуханнях заявив, що американські виробники чипів повинні робити більше, щоб їхні мікросхеми не потрапляли у зброю російської армії
Про це повідомляє Reuters.
Сенатор звернув увагу на декілька виробників мікросхем: Advanced Micro Devices (AMD.O), Intel Corp (INTC.O), Texas Instruments (TXN.O), та Analog Devices (ADI.O), чию продукцію виявили в російській зброї обладнанні або постачаннях до Росії, попри експортний контроль США.
"Компанії мають можливості відстежувати ці компоненти достатньо добре, щоб зробити щось більше, - сказав Блюменталь.
Підкомітет запросив документи та інформацію від чотирьох виробників мікросхем. Попередні дані показують значне збільшення з 2021 року експорту до країн, які Росія, можливо, використовує для ухилення від контролю.
Троє свідків, які виступили на слуханні, розповіли, як їхні організації відстежували використання американських чіпів і компонентів у російській зброї.
"Росія купує чіпи через дистриб’юторів у третіх країнах, яких можна ідентифікувати", - сказав Деміен Сплітерс з Conflict Armament Research, британської організації, яка виявила в російській зброї частини американського походження.
- 25 січня повідомлялось, що у минулому році Росія імпортувала мікросхеми, які були виготовлені в Європейському Союзі та Сполучених Штатах Америки, на суму понад $1 млрд попри запроваджені санкції.
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