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РФ у 2023 році імпортувала американські та європейські чипи на понад $1 млрд, - Bloomberg

25 січня, 2024 четвер
23:28
Світ санкції проти Росії

У минулому році Росія імпортувала мікросхеми, які були виготовлені в Європейському Союзі та Сполучених Штатах Америки, на суму понад $1 млрд попри запроваджені санкції

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на секретні дані російської митної служби.

Зазначається, що за перші дев’ять місяців 2023 року більш ніж половина імпортованих Росією напівпровідників та інтегральних схем була вироблена американськими та європейськими компаніями.

"Загалом митні дані показали, що за перші дев'ять місяців минулого року Росія імпортувала мікросхем на суму $1,7 млрд. Із них чипів, вироблені 20 великими компаніями, - на суму $1,2 млрд. Менші виробники, включно з європейськими та американськими, ймовірно, забезпечили решту $500 млн", - йдеться в матеріалі. 

Також до компаній-експортерів чипів РФ увійшли невелика кількість китайських виробників і тайванська Realtek Semiconductor Corp., у якої Росія імпортувала мікросхеми на близько $17 млн.

Bloomberg уточнює, що серед 20 згаданих компаній - Intel Corp, Advanced Micro Devices, Analog Devices Inc., а також європейські бренди Infineon Technologies AG, STMicroelectronics NV та NXP Semiconductors NV. 

Ці компанії заявили, що припинили бізнес у Росії після початку повномасштабної війни в Україні та повністю дотримуються санкційних вимог, зокрема запровадили процеси та політику для контролю за дотриманням санкцій проти РФ.

Водночас у матеріалі наголошують: "Немає жодних припущень, що компанії порушили санкційне законодавство, і дані не вказують на те, хто експортував технології до Росії, звідки вони були відправлені й коли товари були виготовлені".

У Bloomberg зауважують, що більшість заборонених технологій потрапляє до РФ завдяки реекспорту з третіх країн, зокрема з Китаю, Туреччини та ОАЕ.

"Дані російської митниці вказують на те, що кількість декларацій і загальний річний обсяг поставок технологій, імовірно, неухильно падає з 2021 року. Це свідчить про те, що Росія, можливо, платить більше за товари, оскільки вартість обходу обмежень зростає, або про те, що тип товарів, які Москва постачає, змінився з початку війни", - стверджують автори матеріалу.

  • 4 березня Bloomberg повідомляв, що Росія обходить західні санкції та отримує важливу для війни електроніку через треті країни, зокрема Туреччину, Казахстан та Об'єднані Арабські Емірати.
  • 19 травня стало відомо, попри санкції, російська оборонна промисловість та армія справно отримують потрібні їм мікроелектроніку та безпілотники через "дружні" країни.
Теги:
Росія
ЄС
Технології
санкції проти Росії
Війна з Росією
США
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