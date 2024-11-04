Вісь зла скористалася президентською кампанією у США, - екснардепка Гопко

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Мені здається, що на завершення терміну президентства Байдена після виборів, залежно від того, хто стане президентом США, нам треба дотискати ключові рішення для України. Бо 20 січня – середина зими, а Росія вже готує на листопад-грудень масовані обстріли. Тому нам треба використовувати і конгрес, і наших стратегічних партнерів для розв'язання питання щодо зняття обмежень завдавати ударів вглиб території РФ, особливо після появи військових КНДР на полі бою. Друге питання – захист неба. Бачимо, як поляки та румуни інтенсифікували ці розмови", - зауважила екснардепка.

За її словами, вісь зла вже скористалася президентською кампанією в США, а до 20 січня ще буде продовжувати користатися цим вікном можливостей.

"Зараз треба обговорювати вже навіть не східний фланг НАТО, а те, що Росія, Китай, Північна Корея, Іран готують наступ, а не просто гібридні атаки. Треба їхати до наших партнерів з чітким порядком денним і говорити про вепонізацію (використання всіх можливих ресурсів як зброї, – ред.) зими", - резюмувала голова правління ГО "Мережа захисту національних інтересів АНТС".