Договір між РФ і КНДР про співпрацю містив секретний пункт про відправку північнокорейських військових в Україну, - WSJ

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на ексофіцера російської розвідки, який ознайомлений з текстом угоди.

У матеріалі йдеться, що коли очільник Кремля прибув до КНДР для опрацювання угоди, Пхеньян був готовий запропонувати артилерійські снаряди в обмін на російське паливо й продовольство.

Однак колишній офіцер розвідки РФ зазначив, що в результаті договір містив секретний пункт, який дав Північній Кореї дозвіл відправити першу хвилю солдатів в Україну з близько тисячі осіб. Там вони мають дізнатися, "як вести війну на прикладі російського досвіду".

Видання додає, що наразі більшість військових із КНДР перебувають на безпечній відстані від лінії фронту, однак їх зокрема навчають, як воювати безпілотниками.

Військова співпраця Росії та КНДР. Що відомо

Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов поінформував, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що участь північнокорейських військових у війні проти України на боці РФ означатиме "значну ескалацію".

Пізніше стало відомо, що Південна Корея розглядає можливість надання Україні допомоги у вигляді своїх військових та даних розвідки у відповідь на дії Північної Кореї, яка відправила своїх військових воювати на боці РФ.

22 жовтня повідомлялось, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, але й пілотів військових літаків.

Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї. За його словами, Північна Корея направляє до Росії своїх військових та ракети в обмін на технології Москви для тактичної ядерної зброї.

Парламентарі Південної Кореї заявили, що Північна Корея направила до Росії 3 тис. своїх військовослужбовців, аби ті воювали проти України.

23 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що є докази того, що війська Північної Кореї знаходяться у Росії. Втім, за його словами, наразі невідомо, що вони там будуть робити.