Висміяла зріст прем'єрки Мелоні: суд зобов'язав італійську журналістку заплатити штраф €5 тис.

Про це інформує Reuters.

Вказано, що ще у жовтні 2021 року журналістка Джулія Кортезе написала у соцмережі X (на той момент відомій як Twitter) пост, у якому висміяла зріст прем'єрки. Вона опублікувала фото Мелоні з портретом італійського диктатора Беніто Муссоліні на фоні. До нього вона додала повідомлення: "Ти не лякаєш мене, Джорджія Мелоні. Зрештою, твій зріст лише 1,2 метра. Я тебе навіть не бачу".

За інформацією з відкритих джерел, Мелоні має зріст у межах 158-163 см.

Суд визнав, що пост містив у собі бодішеймінг. Відтак, журналістку зобов'язали виплатити прем'єрці 5 тисяч євро відшкодування. Їй також присудили умовний штраф у розмірі 1200 євро. Адвокат Мелоні вказав, що прем'єрка відасть кошти на благодійність.

"Уряд Італії має серйозні проблеми зі свободою вираження поглядів і журналістським інакомисленням", - написала журналістка, реагуючи на вирок. Вона ще може подати апеляцію.