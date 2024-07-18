Висміяла зріст прем'єрки Мелоні: суд зобов'язав італійську журналістку заплатити штраф €5 тис.
Суд зобов'язав журналістку, яка у соцмережі висміяла зріст прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні, сплатити штраф у розмірі 5 тисяч євро
Про це інформує Reuters.
Вказано, що ще у жовтні 2021 року журналістка Джулія Кортезе написала у соцмережі X (на той момент відомій як Twitter) пост, у якому висміяла зріст прем'єрки. Вона опублікувала фото Мелоні з портретом італійського диктатора Беніто Муссоліні на фоні. До нього вона додала повідомлення: "Ти не лякаєш мене, Джорджія Мелоні. Зрештою, твій зріст лише 1,2 метра. Я тебе навіть не бачу".
За інформацією з відкритих джерел, Мелоні має зріст у межах 158-163 см.
Суд визнав, що пост містив у собі бодішеймінг. Відтак, журналістку зобов'язали виплатити прем'єрці 5 тисяч євро відшкодування. Їй також присудили умовний штраф у розмірі 1200 євро. Адвокат Мелоні вказав, що прем'єрка відасть кошти на благодійність.
"Уряд Італії має серйозні проблеми зі свободою вираження поглядів і журналістським інакомисленням", - написала журналістка, реагуючи на вирок. Вона ще може подати апеляцію.
- Раніше стало відомо, що Мелоні вимагає відшкодування збитків сумою €100 тис. у чоловіків, які використали її обличчя для фейкового порновідео.
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