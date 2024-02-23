"Війна в Україні – це гігантська фінансова піраміда": фейки іноземних ЗМІ за 23 лютого

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 23 лютого іноземні ЗМІ запустили два фейки та одну маніпуляцію.

Дезінформація: "Чи розуміє молодь, що проблеми в Україні почалися зі зрежисованого американцями перевороту у 2014 році?", – сказав американський юрист і оглядач Ендрю Наполітано.

Дезінформація: "Оскільки Україна продовжує програвати у цій війні і впадає у все більший відчай, вона все частіше буде обстрілювати цивільне населення", – заявив американський автор Райан Доусон.

Дезінформація: "Війна в Україні – це гігантська фінансова піраміда. Нею керують брудні політики, які мають тісні зв'язки з величезними збройовими корпораціями, що заробляють мільярди на загиблих українцях і американських платниках податків", - ірландський журналіст Чей Боуз написав в Х.