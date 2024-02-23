"Війна в Україні – це гігантська фінансова піраміда": фейки іноземних ЗМІ за 23 лютого
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які іноземні ЗМІ продукували 23 лютого
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 23 лютого іноземні ЗМІ запустили два фейки та одну маніпуляцію.
Дезінформація: "Чи розуміє молодь, що проблеми в Україні почалися зі зрежисованого американцями перевороту у 2014 році?", – сказав американський юрист і оглядач Ендрю Наполітано.
Дезінформація: "Оскільки Україна продовжує програвати у цій війні і впадає у все більший відчай, вона все частіше буде обстрілювати цивільне населення", – заявив американський автор Райан Доусон.
Дезінформація: "Війна в Україні – це гігантська фінансова піраміда. Нею керують брудні політики, які мають тісні зв'язки з величезними збройовими корпораціями, що заробляють мільярди на загиблих українцях і американських платниках податків", - ірландський журналіст Чей Боуз написав в Х.
- 22 лютого російські ЗМІ поширювали фейкову інформацію про те, що їх країна нібито знищила всі запаси хімічної зброї ще у 2017 році. Проте окупанти застосовують її на фронті.
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