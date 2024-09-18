"Військова допомога США Україні наближає світ до межі Армагеддону": антиукраїнські наративи західних медіа за 18 вересня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських наративів, які у світових медіа запустили 18 вересня
За версією ЦПД при РНБО України, 18 вересня у світі з'явилися дві маніпуляції.
Маніпуляція: Американське видання The Hill написало: "Адміністрація Байдена розглядає можливість дозволити Україні використовувати надану НАТО високоточну зброю дальньої дії проти цілей вглиб РФ... Кожна ескалація – від HIMARS до касетних боєприпасів, від танків Abrams до F-16 і ATACMS наближає світ до межі Армагеддону".
Спростування: Постачання зброї Україні спрямоване на відновлення її територіальної цілісності, а не на провокування глобального конфлікту. Поширення таких наративів грає на руку російським зусиллям, спрямованим на те, щоб перешкодити постачанню Україні зброї для самооборони.
Маніпуляція: Ірландський журналіст Чей Боуз на своїй сторінці в X написав: "Британія обіцяє ще мільярди доларів “допомоги” брутально корумпованій українській диктатурі. Приблизно 1,7 мільйона британських сімей не зможуть увімкнути опалення цієї зими".
Спростування: Журналіст маніпулює темою допомоги Україні, помилково стверджуючи, що ця підтримка забирає ресурси в британських громадян. Насправді допомога Україні є інвестицією в європейську безпеку, що водночас захищає довгострокові інтереси як Британії, так і її громадян.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив 13 вересня про запровадження нових санкцій проти пропаганди Росії за спроби "підірвати й поляризувати вільні й відкриті суспільства". Йдеться, зокрема, про телекомпанію RT.
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