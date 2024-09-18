За версією ЦПД при РНБО України, 18 вересня у світі з'явилися дві маніпуляції.

Маніпуляція: Американське видання The Hill написало: "Адміністрація Байдена розглядає можливість дозволити Україні використовувати надану НАТО високоточну зброю дальньої дії проти цілей вглиб РФ... Кожна ескалація – від HIMARS до касетних боєприпасів, від танків Abrams до F-16 і ATACMS наближає світ до межі Армагеддону".

Спростування: Постачання зброї Україні спрямоване на відновлення її територіальної цілісності, а не на провокування глобального конфлікту. Поширення таких наративів грає на руку російським зусиллям, спрямованим на те, щоб перешкодити постачанню Україні зброї для самооборони.

Маніпуляція: Ірландський журналіст Чей Боуз на своїй сторінці в X написав: "Британія обіцяє ще мільярди доларів “допомоги” брутально корумпованій українській диктатурі. Приблизно 1,7 мільйона британських сімей не зможуть увімкнути опалення цієї зими".

Спростування: Журналіст маніпулює темою допомоги Україні, помилково стверджуючи, що ця підтримка забирає ресурси в британських громадян. Насправді допомога Україні є інвестицією в європейську безпеку, що водночас захищає довгострокові інтереси як Британії, так і її громадян.