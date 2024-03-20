Військова допомога Україні, активи РФ і переговори про вступ до ЄС: Шмигаль зустрівся з Боррелем у Брюсселі
У середу, 20 березня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із високим представником ЄС Жозепом Боррелем у Брюсселі, під час якої, зокрема, обговорювалася військова допомога Україні та вступ країни до Євросоюзу
Про це він повідомив у телеграм.
За словами прем'єра, з Боррелем він обговорив ключові пріоритети України напередодні засідання Ради асоціації Україна - ЄС, а саме:
- подальшу військову допомогу, зокрема в межах Європейського фонду миру (EPF) та Європейської оборонно-промислової стратегії ЄС
- використання заморожених російських активів для потреб України
- підтримку Формули миру та підготовку до проведення Глобального саміту миру
- ухвалення переговорної рамки та початок переговорів про вступ України до ЄС.
"Очікуємо на плідні засідання Ради асоціації", - підкреслив Шмигаль.
- Нещодавно Європейський парламент і Рада ЄС досягли попередньої згоди щодо нового механізму підтримки України шляхом створення Українського фонду в 50 мільярдів євро в бюджеті Євросоюзу на чотири наступні роки.
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