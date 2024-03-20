Військова допомога Україні, активи РФ і переговори про вступ до ЄС: Шмигаль зустрівся з Боррелем у Брюсселі

Про це він повідомив у телеграм.

За словами прем'єра, з Боррелем він обговорив ключові пріоритети України напередодні засідання Ради асоціації Україна - ЄС, а саме:

подальшу військову допомогу, зокрема в межах Європейського фонду миру (EPF) та Європейської оборонно-промислової стратегії ЄС

використання заморожених російських активів для потреб України

підтримку Формули миру та підготовку до проведення Глобального саміту миру

ухвалення переговорної рамки та початок переговорів про вступ України до ЄС.

"Очікуємо на плідні засідання Ради асоціації", - підкреслив Шмигаль.