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Військово-повітряні сили Швейцарії, Австрії та США проводять спільні навчання

Ольга Бабишена
12 вересня, 2024 четвер
06:09
Світ Швейцарія

У Швейцарії 11 та 12 вересня відбуваються навчання швейцарських військово-повітряних сил разом з ВПС Австрії та США

Зміст

Про це йдеться на сайті швейцарського уряду. 

Вказано, що метою навчань є зміцнення обороноздатності швейцарської армії шляхом міжнародної співпраці.

"Спільні навчання слугують для порівняння можливостей з країнами-партнерами, перевірки систем на сумісність і обміну досвідом. Крім того, перевіряється планування, проведення і підбиття підсумків навчань з протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні. 

У тренувальній програмі беруть участь чотири винищувачі F/A-18 з 11-ї льотної ескадрильї Майрінгена, два винищувачі Eurofighter з австрійських ВПС і два літаки F-35 з ВПС Національної гвардії штату Вермонт ВПС США. Після закінчення навчань вони повернуться до місць базування. 

  • Раніше Сполучені Штати Америки разом із Південною Кореєю провели спільні навчання з висадки кількатисячного морського десанту із залученням десятків кораблів, плаваючої бронетехніки та бойової авіації на корейському узбережжі Японського моря. 
Теги:
Швейцарія
військові
Австрія
США
Військові новини
Авіація
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