Військово-повітряні сили Швейцарії, Австрії та США проводять спільні навчання

Про це йдеться на сайті швейцарського уряду.

Вказано, що метою навчань є зміцнення обороноздатності швейцарської армії шляхом міжнародної співпраці.

"Спільні навчання слугують для порівняння можливостей з країнами-партнерами, перевірки систем на сумісність і обміну досвідом. Крім того, перевіряється планування, проведення і підбиття підсумків навчань з протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

У тренувальній програмі беруть участь чотири винищувачі F/A-18 з 11-ї льотної ескадрильї Майрінгена, два винищувачі Eurofighter з австрійських ВПС і два літаки F-35 з ВПС Національної гвардії штату Вермонт ВПС США. Після закінчення навчань вони повернуться до місць базування.