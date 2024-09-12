Військово-повітряні сили Швейцарії, Австрії та США проводять спільні навчання
У Швейцарії 11 та 12 вересня відбуваються навчання швейцарських військово-повітряних сил разом з ВПС Австрії та США
Про це йдеться на сайті швейцарського уряду.
Вказано, що метою навчань є зміцнення обороноздатності швейцарської армії шляхом міжнародної співпраці.
"Спільні навчання слугують для порівняння можливостей з країнами-партнерами, перевірки систем на сумісність і обміну досвідом. Крім того, перевіряється планування, проведення і підбиття підсумків навчань з протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.
У тренувальній програмі беруть участь чотири винищувачі F/A-18 з 11-ї льотної ескадрильї Майрінгена, два винищувачі Eurofighter з австрійських ВПС і два літаки F-35 з ВПС Національної гвардії штату Вермонт ВПС США. Після закінчення навчань вони повернуться до місць базування.
- Раніше Сполучені Штати Америки разом із Південною Кореєю провели спільні навчання з висадки кількатисячного морського десанту із залученням десятків кораблів, плаваючої бронетехніки та бойової авіації на корейському узбережжі Японського моря.
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