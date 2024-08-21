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Візит Моді до України: прем'єр Індії заявив, що поділиться з Києвом перспективами закінчення війни з РФ

Світлана Кравченко
21 серпня, 2024 середа
08:23
Світ Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді оголосив, що під час свого візиту до Києва 23 серпня планує, зокрема, обговорити з українською стороною можливість закінчення війни з Росією

Зміст

Про це пише агентство Reuters.

Моді заявив, що під час свого візиту до Києва він "поділиться перспективами" щодо мирного вирішення конфлікту України та Росії.

Крім того, прем’єр Індії намагатиметься зміцнити двосторонню співпрацю з Україною.

"Як друг і партнер ми сподіваємося на швидке відновлення миру та стабільності в регіоні", - підкреслив Моді.

Нагадаємо, індійський прем'єр відвідає Україну в п'ятницю, 23 серпня, після дводенного візиту до Польщі.

  • 8 липня прем’єр Індії Моді прилетів до Москви, де провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Після цього президент Зеленський розкритикував індійського прем'єра, який провів зустріч з очільником Кремля в день масованого ракетного обстрілу Росією України. 

Теги:
Україна
Росія
Індія
Війна з Росією
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