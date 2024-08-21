Візит Моді до України: прем'єр Індії заявив, що поділиться з Києвом перспективами закінчення війни з РФ

Про це пише агентство Reuters.

Моді заявив, що під час свого візиту до Києва він "поділиться перспективами" щодо мирного вирішення конфлікту України та Росії.

Крім того, прем’єр Індії намагатиметься зміцнити двосторонню співпрацю з Україною.

"Як друг і партнер ми сподіваємося на швидке відновлення миру та стабільності в регіоні", - підкреслив Моді.

Нагадаємо, індійський прем'єр відвідає Україну в п'ятницю, 23 серпня, після дводенного візиту до Польщі.