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МЗС Індії підтвердило візит Моді до Києва

Марія Науменко
19 серпня, 2024 понедiлок
10:24
Світ Нарендра Моді

У понеділок, 19 серпня, міністерство закордонних справ Індії підтвердило, що прем'єр-міністр країни Нарендра Моді відвідає Україну вперше з повномасштабного вторгнення РФ

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

У виданні також зауважили, що візит Моді до України відбудеться усього за місяць після його поїздки до Москви для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Моді здійснить візит у відповідь на запрошення президента України Володимира Зеленського, який провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії раніше цього року.

За повідомленням індійського зовнішньополітичного відомства, подробиці поїздки будуть повідомлені пізніше цього ж дня. 

Згідно з повідомленнями індійських ЗМІ, Моді, ймовірно, відвідає Київ цього місяця.

  • 8 липня прем’єр Індії Моді прилетів до Москви, де провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Після цього президент Зеленський розкритикував індійського прем'єра, який провів зустріч з очільником Кремля у день масованого ракетного обстрілу Росією України. 
Теги:
Україна
політика
Індія
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