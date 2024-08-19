МЗС Індії підтвердило візит Моді до Києва
У понеділок, 19 серпня, міністерство закордонних справ Індії підтвердило, що прем'єр-міністр країни Нарендра Моді відвідає Україну вперше з повномасштабного вторгнення РФ
Про це повідомляє Reuters.
У виданні також зауважили, що візит Моді до України відбудеться усього за місяць після його поїздки до Москви для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.
Моді здійснить візит у відповідь на запрошення президента України Володимира Зеленського, який провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії раніше цього року.
За повідомленням індійського зовнішньополітичного відомства, подробиці поїздки будуть повідомлені пізніше цього ж дня.
Згідно з повідомленнями індійських ЗМІ, Моді, ймовірно, відвідає Київ цього місяця.
- 8 липня прем’єр Індії Моді прилетів до Москви, де провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Після цього президент Зеленський розкритикував індійського прем'єра, який провів зустріч з очільником Кремля у день масованого ракетного обстрілу Росією України.
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