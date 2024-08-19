МЗС Індії підтвердило візит Моді до Києва

Про це повідомляє Reuters.

У виданні також зауважили, що візит Моді до України відбудеться усього за місяць після його поїздки до Москви для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Моді здійснить візит у відповідь на запрошення президента України Володимира Зеленського, який провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії раніше цього року.

За повідомленням індійського зовнішньополітичного відомства, подробиці поїздки будуть повідомлені пізніше цього ж дня.

Згідно з повідомленнями індійських ЗМІ, Моді, ймовірно, відвідає Київ цього місяця.